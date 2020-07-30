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Bill Gates'ten flaş koronavirüs açıklaması: İsraftan başka bir şey değil

'un kurucusu, Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın Eşbaşkanı , "sonuçların çok geç çıkması nedeniyle testlerinin çoğunun "israftan başka bir şey olmadığını" savundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.07.2020 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
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Bill Gates'ten flaş koronavirüs açıklaması: İsraftan başka bir şey değil

CNBC Televizyonu'nda konuşan Gates, virüs taşıyan kişilerin hastalığı başkalarına bulaştırmaması için sonuçların daha erken çıkması gerektiğini söyledi, "Sonuçları üç günle bir hafta arasında bir sürede çıkan testler için para ödemek delilik" dedi.

Bill Gates'ten flaş koronavirüs açıklaması: İsraftan başka bir şey değil

ABD Sağlık Bakan Yardımcılarından Oramiral Brett Giroir da test sonuçlarının geç çıktığını kabul ederek "Sonuçları 24 saat içinde alabilmeliyiz. Ama henüz o noktada değiliz" diye konuştu.

Bill Gates'ten flaş koronavirüs açıklaması: İsraftan başka bir şey değil

'ORTALAMA SONUÇ ALMA SÜRESİ 4,27 GÜN'
Giroir, ABD'deki koronavirüs testlerinin ticari laboratuvarlarda yapıldığını ve ortalama sonuç alma süresinin 4,27 gün olduğunu belirtti.

Bill Gates'ten flaş koronavirüs açıklaması: İsraftan başka bir şey değil

Bill Gates, vakfı aracılığıyla Covid-19 aşısı geliştirme çalışmalarına yüz milyonlarca dolar bağışlamıştı.

Bill Gates'ten flaş koronavirüs açıklaması: İsraftan başka bir şey değil

ABD'de Temmuz itibarıyla günde ortalama 738 bin kişiye koronavirüs testi yapılıyor. Nisan'da bu sayı 174 bin civarındaydı.

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