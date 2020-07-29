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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dini liderlere Ayasofya mektubu

Son dakika haberine göre... Başkanı Prof. Dr. Ali , dini liderlere, 'nın ibadete açılmasıyla ilgili bir mektup gönderdi.

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Giriş Tarihi: 29.07.2020 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dini liderlere Ayasofya mektubu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Müslüman dini liderlere Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla mektup gönderdi.

"AYASOFYA'NIN DİRİLİŞİ, İNŞALLAH, MAZLUM VE MAHZUN MÜMİNLER İÇİN..."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Müslüman dini liderlere gönderdiği Ayasofya mektubunda, "Ayasofya'nın dirilişi, inşallah, mazlum ve mahzun müminler için geleceğe dair bir ümit kaynağı; adalet, merhamet ve ahlak temelinde yükselen medeniyetimizin yeniden yükselişinin de ilk işareti olacaktır" dedi.

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