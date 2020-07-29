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ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield Ayasofya Camii’nde! İşte ziyaretten ilk görüntüler

Satterfield, 24 Temmuz’da kılınan Cuma namazı ile birlikte ibadete açılan ’yi ziyarette bulundu. Satterfield, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya ile ilgili bilgi aldı. Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberi....

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Giriş Tarihi: 29.07.2020 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
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ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield Ayasofya Camii’nde! İşte ziyaretten ilk görüntüler

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde bulunduğu, cami olarak kullanılması için toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi.

Karar ardından 24 Temmuz günü kılınan ilk Cuma namazı ile birlikte 86 yıl ibadete ara veren Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açıldı.

ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield Ayasofya Camii’nde! İşte ziyaretten ilk görüntüler ABD ANKARA BÜYÜKELÇİSİ SATTERFİELD AYASOFYA CAMİİ'NDE! İŞTE ZİYARETTEN İLK GÖRÜNTÜLER

Bugün ise Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi David Michael Satterfield, Ayasofya Camii'ne ziyarette bulundu. Yetkililerden bilgi alan Satterfield, camiyi dolaştı.

İŞTE ZİYARETTEN İLK GÖRÜNTÜLER





Sema ALİM DALGIÇ/SABAH

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