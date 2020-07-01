Son dakika: Yunan basını açık açık yazdı! Türkiye 100 yıl sonra...
Son dakika haberine göre, Yunan yayın kuruluşu Kathemirini'de yer alan bir makalede, Türkiye'nin deniz kazanımlarıyla 100 yıl sonra yeniden bölgesel güç haline geldiği, oyuna dahil olduğunu belirtti.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya kazanımları, deniz gücünü yeniden gündeme getirdi. Özellikle bölgede elde edilen üstünlük, Yunan basınının da dikkatini çekti. Yunanistan'ın ünlü yayın kuruluşlarından Kathemirini'de yer alan ve Vassilis Nedos'un imzasını taşıyan analizde, Türkiye'nin 100 yıl sonra bölgesel güçler oyununda kendine yeniden yer bulduğunu yazdı.
"100 YIL SONRA YENİDEN"
Nedos'un yazısında Türkiye'nin Libya ile yaptığı MEB anlaşmasının Yunanistan'ın egemenlik haklarını daralttığı belirtilirken, özellikle on iki ada sınırının bu MEB ile kesildiğini, dolayısıyla Yunanistan'ın sahada büyük bir darbe yediğini söyledi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki fiili hegemonik güç haline geldiğini belirten Yunan gazeteci, Deniz Kuvvetlerinin mevcut formu ve donanımı sayesinde Türkiye'nin 100 yıl sonra bölgesel güçler oyununa geri döndüğünü söyledi.
Nedos'un kaleme aldığı yazıda, "Türkiye, askeri güçte büyük bir kuvvet ve son on yılda bu alanda yaptığı büyük yatırımlarla bölgesel güçler oyununa geri döndü." ifadeleri yer aldı.
TÜRKİYE HER YERDE
Türkiye'nin güç haline gelmesinin yalnızca nitelikli ordu ve yerli-milli silahlarla olmadığı söylenirken, Türk donanmasının Adriyatik'te dahi mevcudiyetinin bulunması nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi.
Yazıda ayrıca Türkiye'nin bölgesel gücüne rekabet edebilmesi ve alt edilememesi için Türkiye'nin hamlelerini seyretmek yerine "fossilleşmiş ideolojik tartışmalarla değil, kapsamlı ve geleceğin inşa edildiği çalışma planları ile" hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
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