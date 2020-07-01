01 Temmuz 2020, Çarşamba
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İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 906'ya çıktı

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, 'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 176 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkede toplam ölü sayısı 43 bin 906'ya çıktı. Vaka sayısı ise 829 artarak 313 bin 483'e ulaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.07.2020
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İNGİLTERE'DE ÖLENLERİN SAYISI 43 BİN 906'YA ÇIKTI

'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 43 bin 906'ya yükseldi.

Son 24 saatte 226 bin 398 test yapıldı, toplam test sayısı mükerrerler dahil 9 milyon 662 bin 51 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da birinci ve dünya genelinde ABD ve 'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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