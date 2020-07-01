İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 906'ya çıktı

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 43 bin 906'ya yükseldi.

Son 24 saatte 226 bin 398 test yapıldı, toplam test sayısı mükerrerler dahil 9 milyon 662 bin 51 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da birinci ve dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.