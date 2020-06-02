Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz resti: Ülkemiz, egemen haklarını kullanmayı kararlılıkla sürdürecek
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Türkiye Petrolleri’nin araştırma ve sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunduğu yeni ruhsat sahaları, ülkemizin BM’ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içindedir. Ülkemiz, defalarca duyurduğu bu sahada egemen haklarını kullanmayı kararlılıkla sürdürecektir" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Türkiye Petrolleri'nin Sismik Araştırma ve Sondaj Faaliyetleri için ruhsat başvurusuna ilişkin açıklaması hakkındaki sorusu üzerine şunları söyledi:
"Türkiye Petrolleri'nin araştırma ve sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunduğu yeni ruhsat sahaları, ülkemizin BM'ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içindedir. Ülkemiz, defalarca duyurduğu bu sahada egemen haklarını kullanmayı kararlılıkla sürdürecektir. Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıslı Türklerin haklarını koruma konusunda kararlılığımız tamdır. Bu çerçevede, sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerimiz evvelce belirlenen programa göre sürdürülmektedir."
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