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Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz resti: Ülkemiz, egemen haklarını kullanmayı kararlılıkla sürdürecek

Son dakika haberine göre Sözcüsü Hami Aksoy, " Petrolleri’nin araştırma ve sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunduğu yeni ruhsat sahaları, ülkemizin ’ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içindedir. Ülkemiz, defalarca duyurduğu bu sahada egemen haklarını kullanmayı kararlılıkla sürdürecektir" dedi.

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Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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TÜRKİYE'DEN YUNANİSTAN'A DOĞU AKDENİZ RESTİ

Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanı Dendias'ın Petrolleri'nin Sismik Araştırma ve Sondaj Faaliyetleri için ruhsat başvurusuna ilişkin açıklaması hakkındaki sorusu üzerine şunları söyledi:

"Türkiye Petrolleri'nin araştırma ve sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunduğu yeni ruhsat sahaları, ülkemizin BM'ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içindedir. Ülkemiz, defalarca duyurduğu bu sahada egemen haklarını kullanmayı kararlılıkla sürdürecektir. Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıslı Türklerin haklarını koruma konusunda kararlılığımız tamdır. Bu çerçevede, sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerimiz evvelce belirlenen programa göre sürdürülmektedir."

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