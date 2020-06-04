04 Haziran 2020, Perşembe
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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik hamlesinin ardından Yunanistan AB'ye ağladı

Son dakika haberi... Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 'nin 'deki ve gaz arama planlarına ilişkin olarak yönetimine bir mektup gönderdiği açıklandı. Miçotakis mektupta, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliği daha da tırmandırmaya çalıştığı uyarısında bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.06.2020
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TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DEKİ STRATEJİK HAMLESİNİN ARDINDAN YUNANİSTAN AB'YE AĞLADI

Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın () 'de Türk karasuları dışındaki arama sahalarına ilaveler için yaptığı başvurunun ardından Yunanistan Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne şikayet etti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'a yazdığı mektupta, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliği daha da tırmandırmaya çalıştığı uyarısında bulundu.

Yunan hükümet sözcüsü Stelios Petsas Perşembe akşamı Atina'da yaptığı açıklamada, "'nın taktiği sadece bir Yunan-Türk krizine değil, AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerde de kapsamlı bir krize yol açacaktır" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

TPAO, Akdeniz'de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu, pafta numaraları belirlenmiş ruhsat sahalarında yedi adet ilave petrol sahası için başvuruda bulunmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı 30 Mayıs'ta 'de yayımlanmıştı.

da, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler'e () bildirdiği Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları içinde, TPAO'nun sismik araştırma ve sondaj ruhsat başvurusunda bulunduğu yeni ruhsat sahalarını gösteren haritayı paylaşmıştı.

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