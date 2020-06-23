Yunanistan'a Doğu Akdeniz şoku! Filistin: Türkiye ile anlaşma imzalamaya hazırız
Türkiye'nin Libya ile imzaladığı anlaşma sonrası ne yapacağını şaşıran Atina yönetimine bir şok haber daha geldi. Ankara'nın Filistin Büyükelçisi Faed Halid Abd Mustafa, Türkiye ile EEZ (Münhasır Ekonomik Bölge) konusunda anlaşma imzalamaya hazır olduklarını açıkladı. Büyükelçinin açıklamaları Yunan medyasında geniş yankı buldu.
Ankara'nın Filistin Büyükelçisi Faed Halid Abd Mustafa, Doğu Akdeniz'le ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"İSRAİL, DOĞU AKDENİZ'DE BİZİ ENGELLEDİ"
Doğu Akdeniz'deki doğal gaz varlığının ilk olarak 1990'larda keşfedildiğini söyleyen Filistinli Büyükelçi, "İsrail baskısı nedeniyle bugüne kadar buradaki doğal gazı kullanamadık. İsrail kıyılarda çalışmamıza izin vermedi" dedi.
"TÜRKİYE İLE EEZ İMZALAYABİLİRİZ"
Star.com.tr'nin haberine göre Filistin olarak Türkiye ile ilişkilerimize büyük önem veriyoruz diyen Mustafa, "Tüm alanlardaki ilişkileri güçlendirmek için çalışıyoruz. Bu ilişkileri geliştirmek için tüm fikirlere açığız. Bu, Türkiye ile EEZ (Münhasır Ekonomik Bölge) anlaşması konusu için de geçerlidir" dedi.
"TÜRKİYE İLE DOĞAL GAZ KONUSUNDA ANLAŞMA HAZIRIZ"
Türkiye ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirten Filistinli Büyükelçi, "Akdeniz'de haklarımız var. Filistin, Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazdan da menfaat sahibi. Türkiye ile doğal gaz konusunda anlaşmaya hazırız. İlişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz. Her şeye açığız" ifadelerini kullandı.
YUNAN MEDYASINDA GENİŞ YANKI BULDU
Büyükelçi Faed Halid Abd Mustafa'nın "Türkiye ile EEZ (Münhasır Ekonomik Bölge) anlaşmasına hazırız" açıklaması Yunan medyasında geniş yankı buldu. Yunan medyası Büyükelçinin açıklamalarını manşetlerden duyurdu.
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