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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fransız basınının gündeminde! Türkiye'nin sağlıktaki başarısı anlatıldı

’nın dünyanın dört bir yanına Fransızca, İngilizce ve Arapça yayın yapan kanalı , ’nde çekimler yaptı. 'nin sağlıktaki başarısı anlatıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ FRANSIZ BASINININ GÜNDEMİNDE!

Cerrahpaşa'nın, Covid 19 ile mücadelenin sembolü haline geldiğinin vurgulandığı haberde, 'nin başarısındaki etkenlerin uygulanan tedavilerin yanı sıra, 65 yaş üstü ve gençlerin izolasyonu olduğu anlatılıyor.

- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ile röportaj yapılan haberde Covid 19 klinikleri ve yoğun bakım servisinde çekimler yapıldı. Haberde ayrıca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Covid 19 ile mücadelesindeki başarısının dünyanın her yerinde olmasını sağlayacak yeni markası 'ın kurulmasını sağladığı anlatılıyor. Rektör Aydın, e yaptığı açıklamada, 'Artık dünyanın neresinde olursa olsun hastalar Cerrahpaşa International web sitesi üzerinden bir tıkla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin deneyimli doktorlarına ulaşacak' dedi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi daha önce BBC Türkçe, CNN International, DW ve FUJİ TV'ye haber olmuştu.

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