29 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fransız basınının gündeminde! Türkiye'nin sağlıktaki başarısı anlatıldı | Video

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fransız basınının gündeminde! Türkiye'nin sağlıktaki başarısı anlatıldı | Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.06.2020 13:26
Fransa’nın dünyanın dört bir yanına Fransızca, İngilizce ve Arapça yayın yapan kanalı France 24, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde çekimler yaptı. Türkiye'nin sağlıktaki başarısı anlatıldı.

Cerrahpaşa'nın, Covid 19 ile mücadelenin sembolü haline geldiğinin vurgulandığı haberde, Türkiye'nin başarısındaki etkenlerin uygulanan tedavilerin yanı sıra, 65 yaş üstü ve gençlerin izolasyonu olduğu anlatılıyor.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ile röportaj yapılan haberde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Covid 19 klinikleri ve yoğun bakım servisinde çekimler yapıldı. Haberde ayrıca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Covid 19 ile mücadelesindeki başarısının dünyanın her yerinde olmasını sağlayacak yeni markası Cerrahpaşa International'ın kurulmasını sağladığı anlatılıyor. Rektör Aydın, France 24 e yaptığı açıklamada, 'Artık dünyanın neresinde olursa olsun hastalar Cerrahpaşa International web sitesi üzerinden bir tıkla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin deneyimli doktorlarına ulaşacak' dedi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi daha önce BBC Türkçe, CNN International, DW ve FUJİ TV'ye haber olmuştu.

O ülkede facia! Çok sayıda ölü var
O ülkede facia! Çok sayıda ölü var
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fransız basınının gündeminde!
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fransız basınının gündeminde!
Pakistan'da borsaya saldırı
Pakistan'da borsaya saldırı
Muhabir canlı yayında dehşeti yaşadı
Muhabir canlı yayında dehşeti yaşadı
Çekirge sürüsü alarmı
Çekirge sürüsü alarmı
Film gibi operasyon! Böyle çökertildi
Film gibi operasyon! Böyle çökertildi
Virüse karşı scooter dönemi
Virüse karşı scooter dönemi
Türkiye ile Mısır karşı karşıya gelir mi?
Türkiye ile Mısır karşı karşıya gelir mi?
Almanların ırkçılığı son bulmuyor!
Almanların ırkçılığı son bulmuyor!
Bıçaklı saldırı: 3 ölü
Bıçaklı saldırı: 3 ölü
Ürküten görüntüler sonrası polis harekete geçti
Ürküten görüntüler sonrası polis harekete geçti
Güneşi gören denize koştu!
Güneşi gören denize koştu!
Daha Fazla Video Göster