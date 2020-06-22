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Cerrahpaşa Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen koronavirüste son durumu A Haber canlı yayınında değerlendirdi |Video

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Giriş: 22.06.2020 22:13
Güncelleme:22.06.2020 22:17
22 Haziran Pazartesi gününe ait koronavirüs verileri açıklandı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesindeki son durumu A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Gönen, "Koronavirüste dünyada ikinci dalga başladı mı? Hangi tedavi yöntemleri kullanılıyor? Maske mesafe ve hijyenin önemi ne? Son veriler ne anlama geliyor?" sorularına yanıt verdi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen A Haber canlı yayınında Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesindeki son durumu değerlendirdi. Salgın riskinin sürdüğünü ve tedbirlere devam edilmesi gerektiğini söyleyen Gönen, Türkiye'nin koronavirüs tedavisinde farklı yöntemlerle başarı sağladığını söyledi.

Gönen, "Tedavide ilaçlar daha erken kullanıldı. İlaçları tedavide kullanan ve takip eden hocalarımızın söyledi 'iyi sonuçlar alındı' yönünde... İlk başlarda görülen ağır vakaları artık görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

"DÜNYAYA ÖRNEK BİR MÜCADELE VERDİK"

"Türkiye olarak Kovid-19 mücadelesinde dünyaya örnek bir mücadele verildi." diyen Prof. Dr. Gönen, "Hükümetin aldığı stratejik kararlar ve hekim kadromuzun daha deneyimli olmasının faydasını gördük. Pandemi devam ediyor, tedbirili olmalıyız." ifadelerini kullandı.

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