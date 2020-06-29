Dünya sağlık örgütü ile önemli toplantı! DSÖ yetkililerinden Türkiye’ye övgü
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Dr. Orhan Koç, Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri bir araya geldiği video konferans toplantısında, Türkiye'de uzun dönemli bakım kurumlarında Covid-19 ile mücadeleyi anlattı. DSÖ yetkilileri de Türkiye’nin bu başarısının bilimsel anlamda dokümante edilmesi ve tüm dünyaya sunulmasının önemli olduğunun altını çizdi. Yetkililer, Türkiye’nin önlemlerini erken aldığını ve bunun Covıd-19 ile mücadele sürecinde önemli bir etken olduğunu vurguladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkileri "Türkiye'de Uzun Dönemli Bakım Kurumlarında Covid-19 Süreci Değerlendirme Toplantısı"nda bir araya geldi. Video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıya Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri de katıldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda Engeli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Dr. Orhan Koç, Covid-19 sürecinde yaşlılara verilen hizmetler hakkında detaylı bir sunum yaptı.
"TEDARİK ZİNCİRİMİZİ TAKVİYE ETTİK"
Koç, Türkiye'de 7,5 milyon yaşlı olduğunu ve 27 bin 500'ünün kurum bakımında olduğunu söyledi. Covid-19 vakası henüz Türkiye'de görülmeden önce önlem aldıklarını hatırlatan Koç, "Huzurevlerine ve bakım evlerine ziyaretleri durdurduk, yaşlılarımızın da dışarı çıkışlarınıkısıtladık. Ortam temizliğine dikkat etmenin yanı sıra dezenfektan gibi malzemelerle tedarik zincirimizi takviye ettik. Yaşlılarımız günübirlik tedaviye giderken de izolasyonu en üst seviyeye çıkardık. Adeta kuruluşlarımızı karantinaya aldık" dedi.
MEVCUT PERSONELE YÜZDE 10 TAKVİYE YAPTIK
Toplu etkinlikleri de yasakladıklarının altını çizen Koç, "Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatlarıyla, metropollerdeki tedbirlerimizi sıkılaştırdık. Kuruluşlarda ihtiyaç duyacağımız izolasyon odaları, katları ve Türkiye'de 82 İzolasyon Kuruluşu oluşturduk. Yüzde 10 mevcut personele takviye yaparak kapasitemizi artırdık" diye konuştu. Koç, tedbirler sonucunda vefat edenler arasında uzun dönem bakım merkezlerinde kalan yaşlıların oranının da yüzde 4 olduğunu kaydetti.
"PERSONELİN 14 GÜN KURULUŞTA KALDIĞI BİR MODELE GEÇTİK"
Engeli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Koç, yurt dışından gelenlerle teması olan personelin takibini de yaptıklarını ve izolasyonun sağlanmasına önem verdiklerini vurguladı. 26 Mart'ta personelin 14 gün kuruluşta kaldığı bir modele geçtiklerini de belirten Koç, "Sabit vardiya sistemi bulaşı azaltıcı bir yöntem oldu. Sağlık Bakanlığımız ile işbirliği yaparak vardiya değişimlerinde personelin tümüne test yapıldı. Testler hastaneye gitmeden yapıldı ve pozitif cakaları kuruluşta bulaş riski oluşturmadan tespit etme şansı bulduk. Sabit vardiya sistemine halen devam ediyoruz" şeklinde konuştu.
"HERKES ÖZVERİYLE ÇALIŞTI"
Koç, kuruluşlarda çalışanlara fazla mesai konusunda hassas davranıldığını ve 8 saatlik nöbet oluşturmaya özen gösterdiklerini vurguladı. Koç, ilave mesai olduğunda ücretlendirilerek veya izin vererek hakkaniyeti sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek, "Covid 19 döneminde çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarının normalden daha iyi olduğunu söyleyebiliriz çünkü milli dayanışma ruhuyla çalıştılar. Özel kuruluşlarda çalışanlar dahil işten çekilme yaşanmadı. Herkes özveriyle çalıştı" dedi.
"YÜZDE 6'LIK KISMI YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ"
Genel Müdür Orhan Koç, hastaneden taburcu edilenleri de direkt kuruluşa alınmadığını, oluşturulan izolasyon kuruluşlarında müstakil tedavi sağlandığını kaydetti. Tüm vakaların hastanede bakıldığının altını çizen Koç, pozitif vakaların yalnızca yüzde 6'lık bir kısmının yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.
"MÜZİK EŞLİĞİNDE VİDEOLAR HAZIRLADIK"
Covıd-19 sürecinde özellikle yaşlılar için dijital okuryazarlığın önemine dikkat çeken Koç, yeni bir program hazırladıklarını ifade etti. Engellilere yönelik yapılan çalışmaları da ayrıntılı olarak anlatan Koç, şunları söyledi:
"Engellilerin ve ailelerinin bilgiye erişimini sağlamak önemli. Bu yılı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Erişilebilirlik Yılı ilan etti. Biz de Sayın Bakanımızın talimatıyla, kendi içeriklerimizi de erişilebilirlik standartlarına göre hazırlayıp paylaştık. Engelli bireyler ve ailelerinin bilgilenmesi için onları akademik uzmanları bir araya getirdiğimiz çalışma grupları oluşturduk. Özelikle otizm spektrum bozukluğu gibi özel vakaların takipçisi olduk. Engellilerimiz için maske takılması, elin 20 saniye yıkanması zor bir durum ama müzik eşliğinde videolar hazırladık ve o videolarda engellilerimiz yer aldı. Bu şekilde farkındalık oluşturmayı hedefledik."
DSÖ YETKİLİLERİNDEN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ
DSÖ yetkilileri de Türkiye'nin bu başarısının bilimsel anlamda dokümante edilmesi ve tüm dünyaya sunulmasının önemli olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin önlemlerini erken aldığını ve bunun Covıd-19 ile mücadele sürecinde önemli bir etken olduğunu vurgulayan yetkililer, "Özellikle Avrupa ülkelerinde görülen kişisel koruyucu ekipman sorunu Türkiye'de yaşanmadı. Kişisel koruyucu ekipman konusunda kendilerinin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp diğer ülkelere de yardım sağladılar" ifadeleri kullanıldı.
VERİLER RAPORLAŞTIRILACAK
DSÖ Türkiye Ofisi ile ilk toplantı 30 Nisan'da yapılmıştı. "Huzurevlerinde Pandemi Süreci" başlıklı toplantıda ülkemizde alınan tedbirlerin örnek ülke uygulaması olarak raporlaştırılması kararı alınmıştı. Önümüzdeki günlerde üçüncü bir toplantı daha gerçekleştirilecek. Toplantılardan elde edilen veriler rapor haline getirilecek.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Tarihinin en kötü dönemini yaşıyor!
- O ülkede Kovid-19 salgınında ikinci dalga
- Korkulan oldu! Corona virüste ikinci dalga...
- O ülkede feribot kazası: 23 kişi öldü
- Bakan Çavuşoğlu ağzının payını vermişti! Dibi gördü
- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fransız basınının gündeminde!
- Pakistan'da menkul kıymetler borsasına saldırı
- Rusya'ya koronavirüs darbesi!
- "Türkiye'ye karşı ikiyüzlülüğü bırakın"
- Tekne kazasında 12 kişi kayboldu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Geri sayım başladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite tercihleri ne zaman?
- Üniversite taban puanları 2020 açıklandı mı? YÖK Atlas tercih robotu ile taban puanları, yüzdelik dilimleri sorgulama
- KPSS 2020/8 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: 1 Temmuz'da açılacak yerler nereler? Düğün salonları, internet kafeler, oyun salonları ne zaman açılacak?
- Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
- Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Artık yapılamayacak! Yeni kıdem tazminatı düzenlemesi nasıl olacak?
- 29 Haziran kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Resmi açıklama!
- Diyanet TV Yaz Kur'an kursu izle! 2020 Yaz Kur'an kursu kayıt nasıl yapılır? (diyanet.gov.tr)
- Altın fiyatları son dakika! 29 Haziran bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı rakamlar
- İstanbul'da dev operasyon! Uykularında yakalandılar...
- BİM'den bronzlaştırıcı güneş kremi yağı sürprizi! BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- e-Nabız korona test sonucu sorgulama! e-Nabız Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?