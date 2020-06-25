Yunan medyasından Türkiye'ye karşı büyük alçaklık! PKK elebaşı Murat Karayılan'ın tehdidini manşet yaptılar
Dünya basını Türkiye'nin turizm için en güvenilir ülke olduğunu açıkladıktan sonra PKK elebaşısı Murat Karayılan, "Türkiye'ye gelecek turistlerin başına bir şey gelirse sorumlusu değiliz" diyerek özellikle Avrupalı turistleri korkutmaya çalıştı. Doğu Akdeniz konusunda rezil olan Yunanistan'da gazeteler, Türkiye'yi lekelemek için Murat Karayılan'ın sözlerini manşet yaparak büyük alçaklığa imza attı.
Dünya çapında hızını yavaşlatmış olan koronavirüs salgını sonrasında birçok ülke, kademeli olarak günlük hayata geri dönüyor. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte turizm faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği tartışılırken Türkiye, salgınla baş etmekte zorluk yaşayan İtalya, İspanya gibi rakiplerini geride bırakarak seyahatlere dair aldığı erken ve yoğun önlemlerle yeni sezona resmi olarak başladı.
YUNAN'IN KARA PROPAGANDASI
Kurduğu güvenli seyahat sertifikası dahil olmak üzere kapsayıcı sağlık sistemi sayesinde yerli ve yabancı turist için birçok tehlikeyi bertaraf eden Türkiye'nin, kriz anlarında süreci doğru yönetip durgunluğa fırsat vermeden turizm sezonuna adım atması ise, bazı rakipleri tarafından endişeyle karşılanıyor.
Yakın coğrafyalarda yer aldığı için turizmde rakip olarak nitelendirilen Yunanistan, sistematik işleyen bir sağlık sistemi olmamasının sonucunda yaz sezonunu resmi olarak başlatamamışken, bunun acısını Türkiye'den çıkarmaya çalışıyor.
Yunan medyası Türkiye'nin güvenliliğine dair soru işaretleri oluşturmaya çalışırken bu karalama kampanyasına eklenen yeni bir haber, yaşadıkları endişeyi de gözler önüne serdi.
"TÜRKİYE'DE CAN GÜVENLİĞİNİZ YOK"
Yunan yayın kuruluşunun, PKK elebaşı Murat Karayılan'ın sözlerini manşete taşıdığı haber, medya kuruluşlarının rekabette çıtayı ne kadar düşürmeye çalıştığını da kanıtladı.
PKK elebaşının terör yanlısı basın organlarına verdiği röportajdan kesitlere yer veren Greek City Times, Karayılan'ın "Türkiye bir savaş alanı ve seyahat etmek için güvenli bir rota değil." sözlerine yer verdi.
PKK'nın Türk ordusuna karşı savaştığını söyleyen Karayılan, Türkiye'nin aktif bir savaş bölgesi olduğunu iddia ederek Avrupa'dan gelecek turistlerin can güvenliği olmadığını söyledi.
"SORUMLULUK ALMAYIZ"
PKK elebaşının, "Turistleri hedef alacağımızı söylemiyorum, ama burada bir savaş var. Savaş bölgesine girip hasar görürlerse sorumluluk alamayız." sözlerini tam sayfa manşete taşıyarak PKK sözcülüğü üstlenen Greek City Times, rekabette ne kadar alçaldığını da gösterdi.
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