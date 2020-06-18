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Yunan basını yazdı: Savaş açıklamasında Hulusi Akar elbette haklı

’ın tehditleri sonrası   "Matematiksel olarak, Yunanistan'ın bizimle bir savaş istediğini sanmıyorum" açıklaması yapmıştı. Yunan basınında yer alan makalede 'Hulusi Akar elbette haklı' ifadesi kullanıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020
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YUNAN BASINI YAZDI: HULUSİ AKAR HAKLI

İEidiseis'te yer alan Thanos Dokos imzalı makalede son dönemde yaşanan Türk-Yunan ilişkilerine değinildi.

"HULUSİ AKAR ELBETTE HAKLI"

Dokos, 'ın "Matematiksel olarak, 'ın bizimle bir savaş istediğini sanmıyorum" sözleri için haklı yorumunu yaptı.



TÜRKİYE BÖLGESEL GÜÇ

Dokos, makalede 'nin dengenin değiştiği, geleneksel aktörlerin etkilerinin bir kısmını kaybettiği ve güç dengesinin yeniden dağıtıldığı bir bölgede bölgesel bir güç olma durumunda olduğunu belirtti.

DOĞU AKDENİZ'DE İŞBİRLİĞİNE GİDİLMELİ

'de işbirliğine gidilmesi gerektiği belirtilen makalede "AB-Türkiye ilişkisi Yunan çıkarlarını koruyacak şekilde şekillenmeli" ifadeleri yer aldı.

BAKAN AKAR'DAN YUNAN BAKANA YANIT

Milli Savunma Bakanı Akar, Yunan Savunma Bakanı'nın "Türkiye'yle savaşmaya hazırız" sözü için "Yunanların Türkiye'yle savaşmayı isteyeceğinin matematik olarak uygun, doğru olmadığının altını çizmek istiyorum" demişti.

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