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Son dakika: Güney Kore ve ABD’den Kuzey Kore’ye nükleer silah çağrısı

Son dakika haberi... ve , 'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılması için Pyongyang’a verdiği taahhütlere sıkı sıkıya bağlı kalması noktasında çağrıda bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo ve Savunma Bakanı Mark Esper, Kore Yarımadası'nda barışın sağlanması ve nükleer silahlardan arındırılması için diplomatik çabaları desteklemeye ve 'ye verdiği taahhütlere sıkı sıkıya bağlı kalması noktasında çağrıda bulundu.

Jeong ve Esper, 1950-1953 Kore Savaşı'nın başlamasının 70. yılı dolayısıyla yayınladıkları ortak bildiride Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılması için çalışmayı taahhüt ettikleri belirtildi.

"VAZGEÇ" ÇAĞRISI

Ayrıca bildiride, Eylül 2018'de yapılan Koreler arası görüşmeler ve Haziran 2018'de Singapur'da gerçekleştirilen ABD-Kuzey Kore zirvesi görüşmelerinin ardından yayınlanan ortak bildirileri uyum içinde yerine getirme çağrısında bulunuldu.

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda Kuzey Kore yönetimine karşı propaganda amaçlı broşür ve balonların gönderilmesi iki ülke arasında yeniden gerilimin yaşanmasına neden olmuş, Kuzey ve Güney Kore arasındaki ilişkilerin kötüleşmesinden kendini sorumlu tutan Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul istifa etmişti.

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