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Türkiye karşıtı vekil Eliot Engel seçimlerde sandığa gömüldü! FETÖ'cü Enes Kanter'in yakın dostuydu

Kongresi'nde çok sayıda karşıtı tasarının arkasındaki isim olan ve destekçisi kendi bölgesindeki eyalet seçimlerinde kaybetti. Engel, FETÖ firarisi 'e verdiği destek ile de biliniyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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TÜRKİYE KARŞITI VEKİL SEÇİMLERDE SANDIĞA GÖMÜLDÜ!

karşıtı her adımda adı geçen ve 'cü 'in en büyük destekçilerinden olan eyalelet seçimi yarışını Öğretmen Jamal Bowman'a karşı kaybetti.

Kongresinde çok sayıda Türkiye karşıtı tasarının arkasındaki isim olan Eliot Engel kendi bölgesindeki seçimi kaybetti. Eyaleti'nin 16'ncı bölgesi Vekili ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, sandığa gömüldü. Engel'in rakibi Jamaal Bowman oyların yüzde 60,9'unu alarak adaylığını garantilerken, Engel yüzde 35,6'da kalarak tekrar aday olabilme şansını kaybetti.

FETÖ'CÜ KANTER'İN YAKIN DOSTUYDU
Engel, NBA'de oynayan FETÖ firarisi Enes Kanter'e verdiği destek ile de biliniyor. Demokrat Engel koltuğunu bir diğer demokrat Bowman'e bırakacak. Eliot Engel, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Başkanıydı.

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