Türkiye karşıtı vekil Eliot Engel seçimlerde sandığa gömüldü! FETÖ'cü Enes Kanter'in yakın dostuydu
ABD Kongresi'nde çok sayıda Türkiye karşıtı tasarının arkasındaki isim olan ve FETÖ destekçisi Eliot Engel kendi bölgesindeki eyalet seçimlerinde kaybetti. Engel, FETÖ firarisi Enes Kanter'e verdiği destek ile de biliniyor.
Türkiye karşıtı her adımda adı geçen ve FETÖ'cü Enes Kanter'in en büyük destekçilerinden olan Eliot Engel eyalelet seçimi yarışını Öğretmen Jamal Bowman'a karşı kaybetti.
ABD Kongresinde çok sayıda Türkiye karşıtı tasarının arkasındaki isim olan Eliot Engel kendi bölgesindeki seçimi kaybetti. New York Eyaleti'nin 16'ncı seçim bölgesi Vekili ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, sandığa gömüldü. Engel'in rakibi Jamaal Bowman oyların yüzde 60,9'unu alarak adaylığını garantilerken, Engel yüzde 35,6'da kalarak tekrar aday olabilme şansını kaybetti.
FETÖ'CÜ KANTER'İN YAKIN DOSTUYDU
Engel, NBA'de oynayan FETÖ firarisi Enes Kanter'e verdiği destek ile de biliniyor. Demokrat Engel koltuğunu bir diğer demokrat Bowman'e bırakacak. Eliot Engel, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Başkanıydı.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Rus tankı alay konusu oldu!
- Düşen Pakistan uçağında dikkat çeken korona detayı
- Balıkçıların korku dolu anları
- Senegal Cumhurbaşkanı karantinaya alındı
- 7 değil 8 kıta bulunuyor
- Brezilya, Meksika ve Hindistan'da corona şoku
- Cesetler çöp poşetlerine konuluyor
- Rusya için tarihi gün! Putin istedi ve...
- Dünya bu görüntülerle bir kez daha sarsıldı
- Katil Esad'dan işkence skandalı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şampiyon belli oluyor! Survivor 2020 final ne zaman? Survivor finali nerede, İstanbul'da mı yapılacak?
- Son dakika: 65 yaş üstü tatile gidebilir mi? 65 yaş üstü turizm amaçlı seyahat izin belgesi nasıl alınır?
- Emekliye yaz müjdesi: Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?
- TOKİ Ardahan Merkez kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Ardahan 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama
- EBA seminer canlı izle: 25 Haziran MEB EBA İlber Ortaylı, Selçuk Bayraktar seminer konuşması nasıl izlenir?
- A101 aktüel 25 Haziran 2020 kataloğu: Perşembe kampanyaları dolu dolu! İşte indirim listesi...
- obs.atauni.edu.tr: ATA AÖF final sonuçları sorgulama! 2020 ATA AÖF final sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?
- Rekor üstüne rekor kırmıştı: Uzmanlardan kritik altın yorumu! 25 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
- Turgut Alp olarak gönüllere taht kurmuştu: Cengiz Coşkun Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda olacak mı?
- Heyecanla bekleniyor! La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?
- Resmen açıklandı! Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği Temmuz'da devam edecek mi?
- Son dakika: ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı tamamlandı!