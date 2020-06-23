İran'dan terör gruplarına flaş harekat! Harekete geçti ve uyardı
Türkiye'nin Kuzey Irak'ta başlattığı ve hedefinde terör örgütü PKK'yı bölgeden süpürmek olan Pençe Kaplan ve Pençe Kartal harekatları tüm hızıyla sürerken İran'da düğmeye bastı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) sınırı yakınlarında bulunan terör gruplarını ortadan kaldırmak için askeri tatbikat başlattığını duyurdu.
HEDEF TERÖRÜ TEMİZLEMEK
Tatbikatın ana hedefine ilişkin Pakpur, "Tatbikatın düzenlendiği alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin sınırlarına bağlanıyor. Bazı teröristler bu coğrafyayı bölgede varlık göstermek için kullanıyor olabilir. Bu yüzden tatbikatın en önemli hedefi bölgeyi teröristlerden temizlemektir." dedi.
"TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNE YANIT VERİLECEK"
Irak'ın kuzeyindeki IKBY liderliğine ve Irak hükümetine de bölgedeki terör örgütlerine karşı harekete geçme çağrısında bulunan Pakpur, "Her türlü terör hareketliliğine kararlı yanıt vereceğimiz bilinmelidir." diye konuştu.
HALKA ÇAĞRI
Pakpur, İran'ın önceki yıllarda IKBY topraklarında konuşlanan silahlı grupların mevzilerini füze ve top atışlarıyla hedef aldığını hatırlatarak, "Kuzey Irak'taki insanlara da terörist grupları çevrelerinden kovmalarını ancak bunu yapamadıkları takdirde teröristlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü her terörist ve terör üssü hedeflerimizin merkezindedir." ifadelerini kullandı.
Devrim Muhafızları Ordusu, geçen hafta Irak'ın Erbil kentine bağlı dağlık sınır bölgelerini topçu ateşiyle vurduklarını açıklamıştı.
Açıklamada, İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) ile İran Kürdistanı Devrimci ve Emekçi Partisi'ne (Komele) bağlı grupların hedef alındığı bildirilmişti.
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