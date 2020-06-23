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İran'dan terör gruplarına flaş harekat! Harekete geçti ve uyardı

'nin Kuzey 'ta başlattığı ve hedefinde terör örgütü 'yı bölgeden süpürmek olan ve Pençe Kartal harekatları tüm hızıyla sürerken 'da düğmeye bastı. İran , Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin () sınırı yakınlarında bulunan terör gruplarını ortadan kaldırmak için askeri tatbikat başlattığını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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İRAN'DAN FLAŞ HAREKAT! HAREKETE GEÇTİ VE UYARDI
devlet televizyonuna tatbikatla ilgili bilgi veren Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, Kürdistan eyaletine bağlı Çehel Çeşme bölgesinde düzenlenen tatbikatta orduya ait insansız hava araçlarının (İHA) da kullanıldığını belirtti.

HEDEF TERÖRÜ TEMİZLEMEK

Tatbikatın ana hedefine ilişkin Pakpur, "Tatbikatın düzenlendiği alan Kürt Bölgesel Yönetimi'nin sınırlarına bağlanıyor. Bazı teröristler bu coğrafyayı bölgede varlık göstermek için kullanıyor olabilir. Bu yüzden tatbikatın en önemli hedefi bölgeyi teröristlerden temizlemektir." dedi.

"TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNE YANIT VERİLECEK"

Irak'ın kuzeyindeki liderliğine ve Irak hükümetine de bölgedeki terör örgütlerine karşı harekete geçme çağrısında bulunan Pakpur, "Her türlü terör hareketliliğine kararlı yanıt vereceğimiz bilinmelidir." diye konuştu.

HALKA ÇAĞRI

Pakpur, İran'ın önceki yıllarda IKBY topraklarında konuşlanan silahlı grupların mevzilerini füze ve top atışlarıyla hedef aldığını hatırlatarak, "Kuzey Irak'taki insanlara da terörist grupları çevrelerinden kovmalarını ancak bunu yapamadıkları takdirde teröristlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü her terörist ve terör üssü hedeflerimizin merkezindedir." ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları Ordusu, geçen hafta Irak'ın kentine bağlı dağlık sınır bölgelerini topçu ateşiyle vurduklarını açıklamıştı.

Açıklamada, İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) ile İran Kürdistanı Devrimci ve Emekçi Partisi'ne (Komele) bağlı grupların hedef alındığı bildirilmişti.

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