PKK elebaşı Cemil Bayık ABD'ye böyle yalvardı!

Hain terör örgütü PKK elebaşlarından Cemil Bayık Türkiye 'nin düzenlediği başarılı operasyonlar nedeniyle Amerika ve Irak 'ı suçladı.Türkiye'nin Pençe Kaplan ve Kartal Harekatı PKK'yı büyük bozguna uğrattı. Büyük darbe alana kalleş terör örgütü PKK'nın elebaşılarından Cemil Bayık, ABD 'ye yalvardı.Zeytin Dalı Operasyonu sırasında da 'Afrin, Türkiye'nin Vietnam'ı olacak' diye iddialı laflar eden terör örgütü üyeleri Türkiye bölgeyi temizledikten sonra yine 'Amerika neredesin' diye ağlayarak bölgeden kaçmıştı. Konunun ironik detaylarından biri de PKK terör örgütü ABD tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen bir yapı. ABD bizi niye korumuyorsun diye ağlayan Cemil Bayık'ın kellesine 4 milyon dolar değer biçmişti. ABD'nin ikiyüzlü tavrını terör örgütü ifşa etti.

Terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında büyük bir kararlılıkla operasyonlar düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), son olarak terör örgütü PKK'ya karşı Pençe-Kaplan operasyonunu başlattı. Operasyonla, terör örgütü PKK'nın yıllardır yuvalandığı bölgelere bomba yağdırıldı.



İKİNCİ KANDİL HAYALİ SUYA DÜŞTÜ

Teröristlerin ikinci Kandil'i olarak gösterilen bölgelerde yapılan silah depoları, tek tek havaya uçuruldu. MİT ve TSK'nın koordineli şekilde devam ettirdiği operasyonlarla ağır kayıplar veren terör örgütü PKK'dan, ilk açıklama geldi. Örgütün elebaşlarından Cemil Bayık, Türkiye'nin bölgede düzenlediği operasyonlar nedeniyle Amerika ve Irak'ı suçladı.

ABD BİZİ KURTAR!

PKK'lı terörist Bayık, "Mahmur, Şengal ve diğer alanları bombaladıklarında kimsenin sesi çıkmadı. Ne Güney hükümeti ne Irak hükümeti ne BM ne Amerika ne Avrupa hiç kimse bu saldırılara karşı tepki vermiyor. Bunların anlamı var tabii. Çünkü bu saydıklarımın hepsinin saldırılardan haberleri var. Eğer bunlar izin vermezse Türkiye, Şengal'e, Mahmur'a saatlerce saldırabilir mi? Bu mümkün değil. O yüzden hem Güney hükümeti hem Irak hükümeti hem BM hem de Amerika bu saldırılardan sorumludur." dedi.



KALLEŞİN KELLESİNE ÖDÜL KOYMUŞTULAR

ABD'den yardım dilenen Cemil Bayık'ın kellesini getirene 4 milyon dolar ödül koyulmuştu. ABD'nin terör örgütü olarak kabul ettiği bir yapının açıkça ülkeden medet umuyor olması da bu ülkenin Türkiye ile müttefiklik konusundaki ikiyüzlü tavrını gösteriyor.