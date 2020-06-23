İngiliz hava yolu şirketi Easyjet'in reklamına İtalyanlardan tepki
Easyjet, İtalya’nın güneyindeki Kalabriya bölgesinde mafyanın etkin olduğunu ifade eden tanıtıcı reklam yazısına yönelik tepkiler üzerine özür dileyerek ilanı kaldırdı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İngiliz hava yolu firması Easyjet'in internet sitesinde, uçuş yaptığı destinasyonlardan Kalabriya ile ilgili "Bu bölge, tarihi boyunca hem mafyanın etkin olması hem de sık sık depremler meydana gelmesi sebebiyle belirgin biçimde turistlerin azlığından muzdarip. Roma veya Venedik gibi ikonik şehirleri yok ama çok turist olmadan 'tatlı hayatın' tadını çıkarmak istiyorsanız doğru yerdesiniz." ifadesi yer aldı.
Düşük maliyetli hava yolu firmasının ifadesi, İtalyan sosyal medya kullanıcılarından tepki çekti.
TEPKİ ÇEKEN OLAYA İÇ SORUŞTURMA
Bölgenin mafya ile özdeşleştirilmesine gelen tepkiler üzerine şirket açıklama yayımlayarak özür diledi. Şirket, söz konusu ilanla Kalabriya'nın turistlerce hafife alındığına dikkati çekmek istediğini savunarak, metni internet sitesinden kaldırdığını ve iç soruşturma başlattığını bildirdi.
İngiliz hava yolu firmasının ilanına, ülkedeki farklı siyasi partilere mensup parlamenterler de tepki gösterdi.
Öte yandan güvenlik güçlerinin, Kalabriya bölgesinde faaliyet gösteren mafya örgütü "Ndrangheta"ya yönelik operasyonları zaman zaman İtalyan basınına yansıyor.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Çarpıcı iddia: Almanya FETÖ'cü haini NATO kışlasında sakladı
- Kırgızistan eski devlet başkanına 11 yıl hapis cezası
- Süper Lig'de 29. hafta hakemleri açıklandı
- Vaka sayısı artıyor tedbirler gevşetiliyor
- Pes! Lamborghini satana yardım ettiler
- Lavrov’dan kritik Libya açıklaması
- Darbeci Hafter'in bir kirli çamaşırı daha ortaya çıktı
- İtalya’da skandal! Ülke bu görüntüyü konuşuyor
- Avrupa'da 2. dalga paniği!
- Yunanistan'a Doğu Akdeniz şoku!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı YKS genelgesi yayımlandı! 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta?
- Rize Muradiye 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Rize 2+1 ve 3+1 kura sonuçları sorgulama
- TOKİ Artvin kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Artvin 2+1, 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi: 2020 Kırklareli Merkez TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Düğün yapacaklar dikkat! Düğünler nasıl olacak? 2020 Düğün salonu genelgesi yayımlandı mı?
- Son dakika: Evde bakım maaşı Temmuz ayında ne kadar zamlanacak? Evde bakım parası yatan iller hangileri?
- Korona tablosu: 23 Haziran Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Koronavirüs vaka sayısı son durum
- Son dakika: Kıdem tazminatı nasıl artırılır? 2020 Kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ödemeler dikkate alınır?
- Son dakika: YKS ertelenecek mi? YKS tarihi değişecek mi? 2020 üniversite ne zaman, saat kaçta?
- Son dakika: Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 brüt net asgari ücret ne kadar?
- ÖSYM takvimi: KPSS lise başvuru ne zaman? 2020 KPSS lise, ön lisans, lisans başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- LGS puan hesaplama 2020! İstanbul, Ankara, İzmir lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı?