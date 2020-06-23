23 Haziran 2020, Salı
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Haberler Dünya Haberleri İngiliz hava yolu şirketi Easyjet'in reklamına İtalyanlardan tepki

İngiliz hava yolu şirketi Easyjet'in reklamına İtalyanlardan tepki

, ’nın güneyindeki bölgesinde mafyanın etkin olduğunu ifade eden tanıtıcı reklam yazısına yönelik tepkiler üzerine özür dileyerek ilanı kaldırdı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.06.2020
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EASYJET'TEN İTALYANLARIN TEPKİSİNİ ÇEKEN REKLAM
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, hava yolu firması 'in internet sitesinde, uçuş yaptığı destinasyonlardan ile ilgili "Bu bölge, tarihi boyunca hem mafyanın etkin olması hem de sık sık depremler meydana gelmesi sebebiyle belirgin biçimde turistlerin azlığından muzdarip. Roma veya Venedik gibi ikonik şehirleri yok ama çok olmadan 'tatlı hayatın' tadını çıkarmak istiyorsanız doğru yerdesiniz." ifadesi yer aldı.

Düşük maliyetli hava yolu firmasının ifadesi, İtalyan sosyal medya kullanıcılarından tepki çekti.

TEPKİ ÇEKEN OLAYA İÇ SORUŞTURMA

Bölgenin mafya ile özdeşleştirilmesine gelen tepkiler üzerine şirket açıklama yayımlayarak özür diledi. Şirket, söz konusu ilanla Kalabriya'nın turistlerce hafife alındığına dikkati çekmek istediğini savunarak, metni internet sitesinden kaldırdığını ve iç soruşturma başlattığını bildirdi.

İngiliz hava yolu firmasının ilanına, ülkedeki farklı siyasi partilere mensup parlamenterler de tepki gösterdi.

Öte yandan güvenlik güçlerinin, Kalabriya bölgesinde faaliyet gösteren mafya örgütü "Ndrangheta"ya yönelik operasyonları zaman zaman İtalyan basınına yansıyor.

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