23 Haziran 2020, Salı
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Suudi Arabistan koronavirüsten ölenlerin sayısı arttı

'da salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Yapılan açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 1346'ya yükseldiği belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.06.2020
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SUUDİ ARABİSTAN TOPLAM ÖLÜM SAYISINI AÇIKLADI

'da yeni tip nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 39 artarak 1346'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 39 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 139 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece ülkedeki virüs kaynaklı can kaybının 1346'ya vaka sayısının da 164 bin 144'e çıktığı aktarılan açıklamada, 4 bin 710 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 109 bin 885'e ulaştığı aktarıldı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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