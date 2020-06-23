Suudi Arabistan koronavirüsten ölenlerin sayısı arttı
Suudi Arabistan'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Yapılan açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 1346'ya yükseldiği belirtildi.
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 39 artarak 1346'ya yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 39 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 139 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylece ülkedeki virüs kaynaklı can kaybının 1346'ya vaka sayısının da 164 bin 144'e çıktığı aktarılan açıklamada, 4 bin 710 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 109 bin 885'e ulaştığı aktarıldı.
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