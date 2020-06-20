20 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'den ortalığı karıştıracak karar! George Floyd'un ölümüne yol açan eski polislerden J. Alexander Kueng serbest bırakıldı

ABD'den ortalığı karıştıracak karar! George Floyd'un ölümüne yol açan eski polislerden J. Alexander Kueng serbest bırakıldı

'de ortalığı karıştıracak bir son dakika haberi geldi. Mayıs ayında siyahi 'un ölümüne yol açan eski polislerden J.  kefaletle serbest bırakıldı. Kueng, 750 bin dolar kefalet bedelinin ödenmesinin ardından serbest bırakıldı. Kueng, Floyd davasında serbest bırakılan ikinci polis oldu. Eski polislerden ’in de Haziran ayı başında kefaletle serbest bırakılmıştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.06.2020 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020
ABONE OL
ABD'DEN ORTALIĞI KARIŞTIRACAK KARAR!

'nin Minnesota eyaletinin en büyük kentlerinden Minneapolis'te mayıs ayında 'un ölümüne yol açan dört eski polisten ikincisi de kefaletle serbest bırakıldı.

George Floyd cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı | Video GEORGE FLOYD CİNAYETİYLE İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI | VİDEO


J. 'in, cuma gecesi 750 bin dolarlık kefaletinin ödenmesinin ardından Hennepin Böge Cezaevi'nden şartlı tahliyeyle çıktığı ifade edildi. Kueng, , Tou Thao ve de dahil olmak üzere Floyd'un ölümünden suçlanan polislerden arasında yer alıyordu.

Eski polislerden Thomas Lane'in de Haziran ayı başında kefaletle serbest bırakılmıştı.

OLAY NASIL OLMUŞTU?
Olay, ABD'nin Minnesota eyaletinin en büyük kentlerinden Minneapolis'te 25 Mayıs Pazartesi günü sahte parayla alışveriş yapmak istediği gerekçesiyle gözaltına alınmak istenen 46 yaşındaki George Floyd'u yere yatırıp boğazına diziyle bastıran polis memuru Derek Chauvin ve üç polisle birlikte görevden alınmış, olayla ilgili tutuklnan Chauvin, "üçüncü derece cinayet" ve "taksirle adam öldürme" ile suçlanmıştı.

George Floyd cinayetinde flaş gelişme! Polis Derek Chauvin 1 milyon dolardan fazla para alabilecek GEORGE FLOYD CİNAYETİNDE FLAŞ GELİŞME! POLİS DEREK CHAUVİN 1 MİLYON DOLARDAN FAZLA PARA ALABİLECEK
George Flyod'un öldürüldüğü anların videosunu dünyaya duyurdu! Genç kız ilk kez konuştu GEORGE FLYOD'UN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ANLARIN VİDEOSUNU DÜNYAYA DUYURDU! GENÇ KIZ İLK KEZ KONUŞTU
Son dakika: ABD'de Ku Klux Klan'ın terör örgütü ilan edilsin! George Floyd'un ölümü fitili ateşledi SON DAKİKA: ABD'DE KU KLUX KLAN'IN TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLSİN! GEORGE FLOYD'UN ÖLÜMÜ FİTİLİ ATEŞLEDİ
George Floyd ölümü ile Batı'daki zulme isyan! Brüksel'de Kral 2. Leopold'un bir heykeli daha tahrip edildi GEORGE FLOYD ÖLÜMÜ İLE BATI'DAKİ ZULME İSYAN! BRÜKSEL'DE KRAL 2. LEOPOLD'UN BİR HEYKELİ DAHA TAHRİP EDİLDİ
George Floyd gösterileri sonrası ABD tarihinde ilk siyahi kuvvet komutanı atandı GEORGE FLOYD GÖSTERİLERİ SONRASI ABD TARİHİNDE İLK SİYAHİ KUVVET KOMUTANI ATANDI

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA