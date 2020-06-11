Son dakika: ABD'de Ku Klux Klan'ın terör örgütü ilan edilsin! George Floyd'un ölümü fitili ateşledi

Süren kampanyanın tanıtımında "KKK, seçmen olarak kaydedilen insanlara tecavüz etti, bu kişileri öldürdü, Afrikalı Amerikalılar tarafından inşa edilen kentleri kırıp geçirdi. Bu terör örgütünden en çok siyahi Amerikalılar çekti. Terörizm, siyasi amaçlar peşinde, şiddet ve gözdağı kullanım��dır. IŞİD eylemleri nedeniyle nasıl terörist bir örgüt olarak yaftalandıysa, o halde kuşkusuz KKK teröristin açık tanımına uyuyor." ifadesi kullanıldı.



