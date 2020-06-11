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Haberler Galeri Son dakika: ABD'de Ku Klux Klan'ın terör örgütü ilan edilsin! George Floyd'un ölümü fitili ateşledi

Son dakika: ABD'de Ku Klux Klan'ın terör örgütü ilan edilsin! George Floyd'un ölümü fitili ateşledi

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından canice katledilmesi ırkçılık fitilini yeniden ateşledi. Bu bağlamda ülkede yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. ABD'de, Donald Trump yönetimine, siyahi ve göçmen karşıtı, beyaz üstünlükçüsü ırkçı Ku Klux Klan'ı (KKK) terörist örgüt ilan etmesi çağrısıyla yarım milyondan fazla imza toplandı.

Giriş Tarihi: 11.06.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 12:17
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Son dakika: ABD'de Ku Klux Klan'ın terör örgütü ilan edilsin! George Floyd'un ölümü fitili ateşledi GALERİ DEVAM EDİYOR

ABD'de, Trump yönetimine, siyahi ve göçmen karşıtı, beyaz üstünlükçüsü ırkçı Ku Klux Klan'ı (KKK) terörist örgüt ilan etmesi çağrısıyla yarım milyondan fazla imza toplandı.

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Son dakika: ABD'de Ku Klux Klan'ın terör örgütü ilan edilsin! George Floyd'un ölümü fitili ateşledi

Change.org'da başlatılan kampanya çerçevesinde, KKK'nin terörist örgüt ilan edilmesi çağrısına şimdiye kadar 565 binin üzerinde kişi imzalarıyla destek verdi.

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Son dakika: ABD'de Ku Klux Klan'ın terör örgütü ilan edilsin! George Floyd'un ölümü fitili ateşledi

Süren kampanyanın tanıtımında "KKK, seçmen olarak kaydedilen insanlara tecavüz etti, bu kişileri öldürdü, Afrikalı Amerikalılar tarafından inşa edilen kentleri kırıp geçirdi. Bu terör örgütünden en çok siyahi Amerikalılar çekti. Terörizm, siyasi amaçlar peşinde, şiddet ve gözdağı kullanım��dır. IŞİD eylemleri nedeniyle nasıl terörist bir örgüt olarak yaftalandıysa, o halde kuşkusuz KKK teröristin açık tanımına uyuyor." ifadesi kullanıldı.

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Son dakika: ABD'de Ku Klux Klan'ın terör örgütü ilan edilsin! George Floyd'un ölümü fitili ateşledi

Change.org'da yine KKK'ye karşı başlatılan bir diğer kampanyada da 141 binin üzerinde imza toplandı.

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Son dakika: ABD'de Ku Klux Klan'ın terör örgütü ilan edilsin! George Floyd'un ölümü fitili ateşledi

Richmond kentinde hafta sonu düzenlenen ırkçılık karşıtı bir gösteride aracını protestocular üzerine süren adamın KKK lideri olduğunu kabul ettiği açıklanmıştı.

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