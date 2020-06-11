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Son dakika: ABD'de Ku Klux Klan'ın terör örgütü ilan edilsin! George Floyd'un ölümü fitili ateşledi
ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından canice katledilmesi ırkçılık fitilini yeniden ateşledi. Bu bağlamda ülkede yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. ABD'de, Donald Trump yönetimine, siyahi ve göçmen karşıtı, beyaz üstünlükçüsü ırkçı Ku Klux Klan'ı (KKK) terörist örgüt ilan etmesi çağrısıyla yarım milyondan fazla imza toplandı.
Giriş Tarihi: 11.06.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 12:17
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