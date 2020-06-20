Avustralya’nın Türkiye Büyükelçisi Marc Innes-Brown’dan Dünya Mülteciler Günü paylaşımı

Avustralya'nın Türkiye Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Dünya Mülteciler Günü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN CÖMERTLİĞİNİ TAKDİR EDİYORUZ"

Her yıl 20 Haziran'da mültecilerin durumuna dikkat çekildiği bu günde, dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'yi takdir ettiğini dile getiren Brown, İstanbul'da yaşayan Suriyeli bir gitaristin videosunu paylaştı.

Marc Innes-Brown paylaşımında, "Ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin cömertliğini bir kez daha takdir ediyoruz." dedi.