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Avustralya’nın Türkiye Büyükelçisi Marc Innes-Brown’dan Dünya Mülteciler Günü paylaşımı

’nın Türkiye Büyükelçisi Marc Innes-Brown, sosyal medya hesabından için paylaşımda bulundu. Mültecilere karşı tutumundan ötürü Türkiye’yi takdir ettiğini dile getiren Brown, İstanbul’da yaşayan yetenekli bir Suriyeli gitaristin videosunu paylaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.06.2020 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020
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MARC INNES-BROWN’DAN MÜLTECİLER GÜNÜ PAYLAŞIMI

'nın Türkiye Büyükelçisi Marc Innes-Brown, nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN CÖMERTLİĞİNİ TAKDİR EDİYORUZ"

Her yıl 20 Haziran'da mültecilerin durumuna dikkat çekildiği bu günde, dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'yi takdir ettiğini dile getiren Brown, İstanbul'da yaşayan Suriyeli bir gitaristin videosunu paylaştı.

Marc Innes-Brown paylaşımında, "Ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin cömertliğini bir kez daha takdir ediyoruz." dedi.

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