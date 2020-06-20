Avustralya’nın Türkiye Büyükelçisi Marc Innes-Brown’dan Dünya Mülteciler Günü paylaşımı
Avustralya’nın Türkiye Büyükelçisi Marc Innes-Brown, sosyal medya hesabından Dünya Mülteciler Günü için paylaşımda bulundu. Mültecilere karşı tutumundan ötürü Türkiye’yi takdir ettiğini dile getiren Brown, İstanbul’da yaşayan yetenekli bir Suriyeli gitaristin videosunu paylaştı.
Avustralya'nın Türkiye Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Dünya Mülteciler Günü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
"TÜRKİYE'NİN CÖMERTLİĞİNİ TAKDİR EDİYORUZ"
Her yıl 20 Haziran'da mültecilerin durumuna dikkat çekildiği bu günde, dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'yi takdir ettiğini dile getiren Brown, İstanbul'da yaşayan Suriyeli bir gitaristin videosunu paylaştı.
Marc Innes-Brown paylaşımında, "Ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin cömertliğini bir kez daha takdir ediyoruz." dedi.
#DünyaMültecilerGünü'nde ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin cömertliğini bir kez daha takdir ediyoruz. Bu hafta sonu evde kalırken #İstanbul'daki yetenekli Suriyeli gitaristi dinleyin! © UNHCR @UNHCRTurkey @Refugees #WorldRefugeeDay pic.twitter.com/4G4hBN3TL6— Marc Innes-Brown (@AusAmbTurkey) June 20, 2020
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