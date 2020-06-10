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Haberler Galeri George Floyd ölümü ile Batı'daki zulme isyan! Brüksel'de Kral 2. Leopold'un bir heykeli daha tahrip edildi

George Floyd ölümü ile Batı'daki zulme isyan! Brüksel'de Kral 2. Leopold'un bir heykeli daha tahrip edildi

Batı'daki kirli dosyalar ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümü ile tekrardan açıldı. Belçika'nın sömürgeci kralı olarak bilinen 2. Leopold'un sembollerine yönelik tepkiler artarken başkent Brüksel'de kralın bir heykeli daha tahrip edildi. Kraliyet Sarayı'nın yakınlarında bulunan Kral 2. Leopold heykelinin üzerine, "Katil", "Özür dileriz", "Bu adam 15 milyon kişiyi katletti" ve "Siyahilerin hayatı değerlidir" yazıldı. Bu isyanlar Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u neden fethettiğini anlayamayarak 'Zulüm 1453'te başladı' diyenleri akıllara getirdi.

Giriş Tarihi: 10.06.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 13:05
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George Floyd ölümü ile Batı'daki zulme isyan! Brüksel'de Kral 2. Leopold'un bir heykeli daha tahrip edildi GALERİ DEVAM EDİYOR

"BU ADAM 15 MİLYON KİŞİYİ KATLETTİ"

Brüksel'deki Kraliyet Sarayı'nın yakınlarında bulunan Kral 2. Leopold heykelinin üzerine, "Katil", "Özür dileriz", "Bu adam 15 milyon kişiyi katletti" ve "Siyahilerin hayatı değerlidir" yazıldı.

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George Floyd ölümü ile Batı'daki zulme isyan! Brüksel'de Kral 2. Leopold'un bir heykeli daha tahrip edildi

Belediye görevlileri heykeli temizleme çalışmaları başlattı.

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George Floyd ölümü ile Batı'daki zulme isyan! Brüksel'de Kral 2. Leopold'un bir heykeli daha tahrip edildi

BELÇİKA'NIN SÖMÜRGECİ GEÇMİŞİ TEKRAR GÜNDEMDE

1800'lü yılların sonunda Belçika'nın sömürgesi olan Kongo'da yapılan katliamlar, Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesiyle tekrar gündeme geldi.

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George Floyd ölümü ile Batı'daki zulme isyan! Brüksel'de Kral 2. Leopold'un bir heykeli daha tahrip edildi

Geçen hafta Gent kentinde 2. Leopold'un büstü kırmızıya boyanarak Floyd'a atfen büstün üzerine "Nefes alamıyorum" yazılmıştı.

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George Floyd ölümü ile Batı'daki zulme isyan! Brüksel'de Kral 2. Leopold'un bir heykeli daha tahrip edildi

Anvers şehrinde de geçen hafta ateşe verilen Leopold heykeli dün kaldırılmıştı. Heykelin restore edilmek üzere Middelheim Müzesi deposuna kaldırıldığı ve daha sonra müzede sergileneceği bildirilmişti.