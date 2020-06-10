George Floyd ölümü ile Batı'daki zulme isyan! Brüksel'de Kral 2. Leopold'un bir heykeli daha tahrip edildi

Batı'daki kirli dosyalar ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümü ile tekrardan açıldı. Belçika'nın sömürgeci kralı olarak bilinen 2. Leopold'un sembollerine yönelik tepkiler artarken başkent Brüksel'de kralın bir heykeli daha tahrip edildi. Kraliyet Sarayı'nın yakınlarında bulunan Kral 2. Leopold heykelinin üzerine, "Katil", "Özür dileriz", "Bu adam 15 milyon kişiyi katletti" ve "Siyahilerin hayatı değerlidir" yazıldı. Bu isyanlar Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u neden fethettiğini anlayamayarak 'Zulüm 1453'te başladı' diyenleri akıllara getirdi.