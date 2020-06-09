10 Haziran 2020, Çarşamba
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George Floyd gösterileri sonrası ABD tarihinde ilk siyahi kuvvet komutanı atandı

Son dakika haberi... Senatosu, siyahi Q. Brown Jr.'un olarak atamasını onayladı. Böylece ülke tarihinde ilk kez bir Siyahi general kuvvet komutanı olarak görev yapacak.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.06.2020
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ABD TARİHİNDE İLK SİYAHİ KUVVET KOMUTANI ATANDI

Başkanı 'ın olarak aday gösterdiği , Senato'dan tam destek aldı. 98 senatörün onay verdiği atamaya karşı çıkan olmadı.

Atamanın ABD'de siyahi 'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından başlayan yaygın protestolar sürerken gerçekleşmesi dikkati çekti.

Orgeneral Brown, bu atama öncesinde ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Hava Unsurları Komutanı olarak görev yapıyordu.

Trump, Twitter mesajında, "ABD'nin ilk Afroamerikan kuvvet komutanı olarak Brown'ı Hava Kuvvetleri Komutanlığına atama kararım Senato tarafından onaylandı. ABD için tarihi bir gün. Büyük bir vatansever ve lider olan Orgeneral Brown ile yakın çalışma konusunda heyecanlıyım." ifadesini kullandı.

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