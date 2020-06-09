George Floyd gösterileri sonrası ABD tarihinde ilk siyahi kuvvet komutanı atandı
Son dakika haberi... ABD Senatosu, siyahi Orgeneral Charles Q. Brown Jr.'un Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atamasını onayladı. Böylece ülke tarihinde ilk kez bir Siyahi general kuvvet komutanı olarak görev yapacak.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Hava Kuvvetleri Komutanı olarak aday gösterdiği Orgeneral Brown, Senato'dan tam destek aldı. 98 senatörün onay verdiği atamaya karşı çıkan olmadı.
Atamanın ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından başlayan yaygın protestolar sürerken gerçekleşmesi dikkati çekti.
My decision to appoint @usairforce General Charles Brown as the USA's first-ever African American military service chief has now been approved by the Senate. A historic day for America! Excited to work even more closely with Gen. Brown, who is a Patriot and Great Leader!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2020
Orgeneral Brown, bu atama öncesinde ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Hava Unsurları Komutanı olarak görev yapıyordu.
Trump, Twitter mesajında, "ABD'nin ilk Afroamerikan kuvvet komutanı olarak Orgeneral Charles Brown'ı Hava Kuvvetleri Komutanlığına atama kararım Senato tarafından onaylandı. ABD için tarihi bir gün. Büyük bir vatansever ve lider olan Orgeneral Brown ile yakın çalışma konusunda heyecanlıyım." ifadesini kullandı.
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