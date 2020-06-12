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George Floyd cinayetinde flaş gelişme! Polis Derek Chauvin 1 milyon dolardan fazla para alabilecek

ABD’nin Minneapolis kentinde siyahi 'u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olmakla suçlanan eski polis memuru 'in suçlu bulunduğu halde yaklaşık 1 milyon dolardan fazla emekli ikramiyesi alabileceği açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
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FLOYD CİNAYETİNDE FLAŞ GELİŞME! 1 MİLYON DOLARDAN FAZLA...

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi 'u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olmakla suçlanan eski polis memuru (44), geçtiğimiz gün ilk kez hakim karşısına çıkmasının ardından Chauvin ile ilgili emekli ikramiyesi alacak mı? sorusu gündeme geldi.

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Chauvin'in suçlu bulunduğu halde yaklaşık 1 milyon dolardan fazla emekli ikramiyesi alabileceği açıklandı.

ABD medyasının haberine göre, Chauvin'in cinayetten hüküm giymesi halinde bile 50 yaşında emekli olabileceği ve 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alabileceği aktarıldı.

Chauvin'in avukatının konuya ilişkin açıklama yapmadığı ifade edilirken, Minnesota Halk Çalışanları Emeklilik Birliği sözcüsü, "Ne yönetimimizin ne de çalışanlarımızın emeklilik haklarını azaltma, reddetme veya iptal etme yetkisi var" dedi.

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