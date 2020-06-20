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Dost ülke Katar, İngiltere'de Typhoon savaş jetleriyle ortak uçuşa başladı

Hava Kuvvetlerinden pilotlar ve yer hizmetleri personelinden oluşan bir ekibin, 'de uçakları için ortak uçuş ve eğitim çalışmalarına başladığı açıklandı. Katar Savunma Bakanlığı, bunun hem bir ilk hem de büyük bir başarı olduğunu belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.06.2020 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020
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DOST ÜLKE AÇIKLADI! BİR İLK YAŞANDI

yapılan açıklamada, ortak filoya "Filo no:12" adının verildiği ve bunun hem bir ilk hem de büyük bir başarı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Katarlı pilotlar ve yer hizmetleri personelinden oluşan ekibin uçaklarının teslimi öncesinde 'nin Coningsby Hava Üssü'nde eğitimlerine başladıkları bildirildi.

2020'DE TESLİM EDİLECEK

Katar ile İngiltere Hava Kuvvetleri arasında iş birliğinin güçlendirilmesi hedefiyle 2018'de ortak filo oluşturulmuştu. İngiltere'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana başka bir devletle ilk kez ortak filo oluşturduğu ifade ediliyor.

Katar ile İngiltere arasında Aralık 2017'de Doha'da imzalanan 24 Typhoon tipi savaş uçağı satış anlaşması, 9 Hawk eğitim uçağının eklenmesiyle 18 Eylül'de yürürlüğe girmişti. Uçakların teslimine 2022'de başlanması hedefleniyor.

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