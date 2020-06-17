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Hafter milislerinin Trablus'ta yol açtığı yıkım havadan görüntülendi

ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminin paylaştığı görüntülerde, başkentin güneyindeki sivil yerleşim yerlerinin ve idari binaların büyük yıkım yaşadığı gözler önüne serildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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İŞTE HAFTER MİLİSLERİNİN YOL AÇTIĞI YIKIM
'nın başkenti 'un güneyinin havadan çekilen görüntülerinde, bölgenin büyük tahribata uğradığı görüldü.

Dükkanlar ve depoların savaş nedeniyle ağır biçimde tahrip olduğu görüntülere yansırken, hurdaya dönmüş bir tank dikkati çekti.

Hafter milislerinin Trablus'ta yol açtığı yıkım havadan görüntülendi | Video HAFTER MİLİSLERİNİN TRABLUS'TA YOL AÇTIĞI YIKIM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ | VİDEO

Çatışmalar sonucunda bazı evlerin ön cephelerinin tamamen yıkıldığı kayıtlarda yer aldı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri , emrindeki milislere başkent Trablus'u ele geçirme talimatı vermesiyle ülkesini şiddet sarmalına sürüklemişti.

Hafter milislerine karşı son dönemde başarılar kaydeden Libya ordusu, 4 Haziran'da Trablus il sınırının tamamını milislerden arındırmıştı.

Hafter milisleri ve beraberindeki paralı askerlerin bölgeden çekilirken çok sayıda ve mayın tuzakladığı anlaşılmıştı. Milislerin bölgeden çekilmesiyle, başkentin güneyinde yaşanan yıkımın boyutu da ortaya çıkmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne () bağlı bomba ve mayın imha ekipleri Trablus'un güneyindeki sivil bölgelere tuzaklanan patlayıcıları imha etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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