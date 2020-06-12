Libya'da yeni hedef! Petrol hilali... Mesut Hakkı Caşın'dan flaş sözler: Başkan Erdoğan ve Serrac...

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin petrol ve doğal gaz yataklarından adım adım çekilmek zorunda kaldığını belirterek, "Stratejik Sirte körfezine doğru ilerleyen Libya ordusunun bir sonraki hedefi Sidre'den Bingazi'ye uzanan petrol hilali sahasını Hafter güçlerinden temizlemek." dedi. Caşın'ın açıklamalarından en öne çıkanı ise, "Başkan Erdoğan ve Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın Ankara'daki görüşmesi normalleşme ve ateşkes sürecine giden bir yolu temsil ediyor. Bu başarılırsa, Türk firmalarının bölgede enerji, alt yapı, eğitim, ekonomik kalkınma projelerini icra safhasına koyacağını söyleyebiliriz. Libya Osmanlı'nın Akdeniz kapısıydı, bugün bu kapının anahtarı olan Türkiye, kapıyı tekrar Akdeniz'e açtı." ifadeleri oldu.