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Haberler Galeri Libya'da yeni hedef! Petrol hilali... Mesut Hakkı Caşın'dan flaş sözler: Başkan Erdoğan ve Serrac...

Libya'da yeni hedef! Petrol hilali... Mesut Hakkı Caşın'dan flaş sözler: Başkan Erdoğan ve Serrac...

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin petrol ve doğal gaz yataklarından adım adım çekilmek zorunda kaldığını belirterek, "Stratejik Sirte körfezine doğru ilerleyen Libya ordusunun bir sonraki hedefi Sidre'den Bingazi'ye uzanan petrol hilali sahasını Hafter güçlerinden temizlemek." dedi. Caşın'ın açıklamalarından en öne çıkanı ise, "Başkan Erdoğan ve Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın Ankara'daki görüşmesi normalleşme ve ateşkes sürecine giden bir yolu temsil ediyor. Bu başarılırsa, Türk firmalarının bölgede enerji, alt yapı, eğitim, ekonomik kalkınma projelerini icra safhasına koyacağını söyleyebiliriz. Libya Osmanlı'nın Akdeniz kapısıydı, bugün bu kapının anahtarı olan Türkiye, kapıyı tekrar Akdeniz'e açtı." ifadeleri oldu.

Giriş Tarihi: 12.06.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 11:57
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Libya'da yeni hedef! Petrol hilali... Mesut Hakkı Caşın'dan flaş sözler: Başkan Erdoğan ve Serrac... GALERİ DEVAM EDİYOR

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, yaptığı açıklamada, Libya ordusunun ilerleyişi karşısında kendisine destek sözü veren ülkelerin yardım etmediğinden yakınan Hafter'in yakın zamanda Libya denkleminde olmayacağını ifade etti.

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Libya'da yeni hedef! Petrol hilali... Mesut Hakkı Caşın'dan flaş sözler: Başkan Erdoğan ve Serrac...

Libya'daki petrol rafinerilerinin Akdeniz kıyılarında yer aldığını aktaran Caşın, Mistira, el-Karyat ve Murzuk üçgeninde ilerlemesini sürdüren Libya ordusunun esas amacının, birer kıyı kenti olan Sirte, Ecdebiye ve Bingazi'deki petrol kuyuları ve boru hatlarının güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi.

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Libya'da yeni hedef! Petrol hilali... Mesut Hakkı Caşın'dan flaş sözler: Başkan Erdoğan ve Serrac...

Petrol hilali sahasını işgal eden Hafter'in buradaki petrol üretim ve ihracatını engellediğini vurgulayan Caşın, "Stratejik Sirte körfezine doğru ilerleyen Libya ordusunun bir sonraki hedefi Sidre'den Bingazi'ye uzanan petrol hilali sahasını Hafter güçlerinden temizlemek ve Libya ekonomisini yeniden işler hale getirmek olacak." dedi.

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Libya'da yeni hedef! Petrol hilali... Mesut Hakkı Caşın'dan flaş sözler: Başkan Erdoğan ve Serrac...

"TÜRKİYE ENERJİ BÖLGELERİNİ KORUMAYA HAZIR"

Türk hava, kara ve deniz kuvvetlerinin desteği ve İHA'ların hava stratejisinde etkin kullanımı sayesinde darbeci Hafter kuvvetlerinin silah ve tanklarını terk ederek geri çekildiklerine dikkati çeken Caşın, Libya ordusunun Hafter'den kurtardığı petrol sahaları, boru hatları, rafineri ve limanların korunması konusunda Ankara'nın desteğini sürdüreceğini aktardı.

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Libya'da yeni hedef! Petrol hilali... Mesut Hakkı Caşın'dan flaş sözler: Başkan Erdoğan ve Serrac...

Caşın, mevcut durumda Türk donanmasına ait savaş gemilerinin bölgede tatbikatlara devam ettiğini belirterek, "Ankara hava ve deniz harekatıyla Libya'daki enerji bölgelerini korumaya hazır. Böylece Terhune ve Sirte bölgelerinin savunma ve güvenliği Türkiye'nin desteğiyle emniyete alınacaktır." değerlendirmesinde bulundu.