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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başkanı 'ya gitti. Türk heyet bu sürpriz ve kritik görüşmede Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile temaslarda bulundu.

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Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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BAKAN ÇAVUŞOĞLU, BAKAN ALBAYRAK VE MİT BAŞKANI LİBYA'DA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maliye Bakanı , Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan oluşan Türk heyeti resmi ziyaret için 'nın başkenti Trablus'a gitti.

Türk heyet bu sürpriz ve kritik görüşmede Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile temaslarda bulundu.

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da | Video SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK VE MİT BAŞKANI HAKAN FİDAN LİBYA'DA | VİDEO


Toplantı hakkında henüz açıklama yapılmazken Libya'da devam eden iç savaşta ikinci süreç ele alınıyor.

Libya'da 2. aşamanın görüşüldüğü toplantıda Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Trablus dışında da önemli noktaları ele geçirmesiyle varlığı iyice silinen Haftersiz siyasi çözüm ele alınacak. Türkiye'nin desteğini alan Ulusal Mutabakat Hükümeti, önümüzdeki saatlerde Hafter'e karşı başlatacağı operasyonla Sirte ve Kufra'da da kontrolü ele geçirirse sadece Trablus'ta değil ülkedeki diğer önemli şehirlerde de kontrolü sağlamış olacak.



TÜRKİYE'NİN ÜSLERİ VE "MEB" ANLAŞMASI

Hafter'in ülkeden iyice silinmesi halinde Türkiye'nin Libya'nın güvenliği için ülkede kuracağı 2 üs ve daha önce imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması anlam kazanacak ve Türkiye Akdeniz'de elini güçlendirmiş olacak.
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