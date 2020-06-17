Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan oluşan Türk heyeti resmi ziyaret için Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.





Türk heyet bu sürpriz ve kritik görüşmede Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile temaslarda bulundu.



Toplantı hakkında henüz açıklama yapılmazken Libya'da devam eden iç savaşta ikinci süreç ele alınıyor.

Libya'da 2. aşamanın görüşüldüğü toplantıda Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Trablus dışında da önemli noktaları ele geçirmesiyle varlığı iyice silinen Haftersiz siyasi çözüm ele alınacak. Türkiye'nin desteğini alan Ulusal Mutabakat Hükümeti, önümüzdeki saatlerde Hafter'e karşı başlatacağı operasyonla Sirte ve Kufra'da da kontrolü ele geçirirse sadece Trablus'ta değil ülkedeki diğer önemli şehirlerde de kontrolü sağlamış olacak.







TÜRKİYE'NİN ÜSLERİ VE "MEB" ANLAŞMASI



Hafter'in ülkeden iyice silinmesi halinde Türkiye'nin Libya'nın güvenliği için ülkede kuracağı 2 üs ve daha önce imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması anlam kazanacak ve Türkiye Akdeniz'de elini güçlendirmiş olacak.

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