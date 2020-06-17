Rusya alarma geçti! İşte Putin'in koronadan korunma yöntemi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutunu ziyaret edecek herkes özel tünelden geçmek zorunda. İnce bir sıvı bulutu, geçenlerin kıyafetlerini ve cildin açıkta kalan yerlerini kaplıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in virüsten korunması için özel 'dezenfeksiyon tüneli' oluşturuldu.
RIA haber ajansının haberine göre, Putin'in Novo-Ogaryovo'daki konutunu Moskova dışından ziyaret edecek herkes bu tünelden geçmek zorunda.
Ajansın haberine göre tüneldeki dezenfektan ince bir sıvı bulutu. Bu bulut tünelden geçenlerin kıyafetlerini ve cildin açıkta kalan yerlerini kaplıyor.
Putin'in sözcüsü Dmistri Peskov da Nisan ayı başında Putin ile görüşecek herkesin test yaptırdığını söylemişti. Reuters haber ajansının haberine göre Peskov da bu açıklamasından bir ay sonra virüs kaptı.
Rusya'da bu sabah itibariyle corona virüs vakaları 553 bini aştı. Rusya, Brezilya ve ABD'den sonra en yüksek vaka sayısına sahip üçüncü ülke konumunda.
Moskova yönetimi, bunun sebebinin kitlesel test programı olduğunu söylüyor. Rusya'da şimdiye kadar 15 milyon 600 bini aşkın test yapıldı.
Ülkede 1 Mayıs'tan bu yana günlük vaka sayıları ilk kez 8 binin altına indi. Son 24 saatte 7 bin 843 test pozitif sonuç verdi. Can kayıpları ise bir günde 194 artarak 7 bin 478'e çıktı.
Son verilerle, vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,5'ten yüzde 1,4'e düştü. Yeni vakaların yüzde 31,8'inde semptom görülmedi.
Salgınla mücadele önlemlerinin gevşetildiği başkent Moskova'da da, günlük vaka sayısı 11 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeye indi.
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