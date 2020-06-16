Türk kuvvetleri Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcıları temizledi! O anlar böyle görüntülendi...

Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcıları temizleyen Türk kuvvetlerini görüntülendi. Hafter milislerinin ve paralı askerlerin, Trablus'taki yerleşim bölgelerine tuzakladığı patlayıcı ve mayınlar TSK tarafından temizleniyor. Yüksek infilak gücüne sahip mayınlar ve el yapımı patlayıcıların evlerin içine tuzaklandığı dikkati çekti. Patlayıcıların tuzaklandığı sivillere ait evlerde Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin izlerine rastlandı.

Giriş Tarihi: 16.06.2020 13:47 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 13:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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