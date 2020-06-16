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Haberler Galeri Türk kuvvetleri Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcıları temizledi! O anlar böyle görüntülendi...

Türk kuvvetleri Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcıları temizledi! O anlar böyle görüntülendi...

Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcıları temizleyen Türk kuvvetlerini görüntülendi. Hafter milislerinin ve paralı askerlerin, Trablus'taki yerleşim bölgelerine tuzakladığı patlayıcı ve mayınlar TSK tarafından temizleniyor. Yüksek infilak gücüne sahip mayınlar ve el yapımı patlayıcıların evlerin içine tuzaklandığı dikkati çekti. Patlayıcıların tuzaklandığı sivillere ait evlerde Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin izlerine rastlandı.

Giriş Tarihi: 16.06.2020 13:47 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 13:50
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Türk kuvvetleri Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcıları temizledi! O anlar böyle görüntülendi... GALERİ DEVAM EDİYOR

Libya hükümetinin davetiyle ülkeye gelen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı "mayın ve el yapımı patlayıcı tespiti ve imha" (METİ) ekipleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin Trablus'taki yerleşim yerlerine tuzakladığı mayın ve patlayıcıları temizleyerek, sivil halkın evlerine güvenli dönüşünü sağlamaya çalışıyor.

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Türk kuvvetleri Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcıları temizledi! O anlar böyle görüntülendi...

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı METİ ekiplerinin Trablus şehir merkezinin yaklaşık 10 kilometre güneyindeki Selahaddin bölgesinde sivillerin evlerine ve yerleşim bölgelerine Hafter milisleri ve beraberlerinde savaşan paralı askerlerin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların imha faaliyetleri görüntülendi.

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Türk kuvvetleri Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcıları temizledi! O anlar böyle görüntülendi...

Güvenlik uzmanları, Hafter güçlerinin bu bölgeleri mevzi olarak kullandığını aktardı.

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Türk kuvvetleri Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcıları temizledi! O anlar böyle görüntülendi...

Bölgedeki METİ uzmanlarının paylaştığı bilgilere göre, çevredeki mayın ve el yapımı patlayıcıların bazılarının "tökez teli" denilen görülmesi zor tellerle, evlerin köşelerine, kapı arkalarına ve bazılarının da zaman ayarlı biçimde tuzaklandıklarını anlattı.

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Türk kuvvetleri Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcıları temizledi! O anlar böyle görüntülendi...

METİ uzmanlarının imha ettiği patlayıcı düzeneklere ait EYP için kullanılan çevredeki kablo ve patlayıcı malzeme kalıntıları dikkati çekti.