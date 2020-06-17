17 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Libya'da Hafter'den büyük katliam! "Bu Bosna'da yaşanan etnik savaşla kıyaslanabilir"

Libya'da Hafter'den büyük katliam! "Bu Bosna'da yaşanan etnik savaşla kıyaslanabilir"

İçişleri Bakan Yardımcısı , " milislerinin yaptığı toplu katliamlar ancak geçen asrın sonlarında 1990'lı yıllarda Bosna'da yaşanan etnik savaşla kıyaslanabilir" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
ABONE OL
LİBYA'DA HAFTER'DEN BÜYÜK KATLİAM!
İçişleri Bakan Yardımcısı , ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milislerin işgalinden kurtarılan Terhune kentinde bulunan toplu mezarlardan şimdiye kadar 48 ceset çıkarıldığını söyledi.



"BU BOSNA'DA YAŞANAN ETNİK SAVAŞLA KIYASLANABİLİR"

Medaği, başkent Trablus'ta düzenlediği toplantısında, "Darbeci Hafter milislerinin yaptığı toplu katliamlar ancak geçen asrın sonlarında 1990'lı yıllarda Bosna'da yaşanan etnik savaşla kıyaslanabilir." ifadelerini kullandı.
Son dakika: Libya'da İsrail ve MOSSAD gerçeği! Türkiye neden orada? diyenlere okkalı cevaplar... LİBYA'DA İSRAİL VE MOSSAD GERÇEĞİ! "TÜRKİYE NEDEN ORADA?" DİYENLERE OKKALI CEVAPLAR...

Terhune'deki toplu mezarlardan şimdiye kadar 48 ceset çıkartıldığını duyuran Medaği ayrıca kime ait olduğu henüz belirlenemeyen ceset parçalarına da rastlandığını aktardı.

Medaği, Terhune'nin ele geçirildiği 5 Haziran'dan bu yana Hafter milislerince acımasızca çukurlara atılan veya canlı canlı gömüldükleri anlaşılan insan cesetlerine rastlandığını ve bu görüntülerin medyaya da yansıdığını hatırlattı.

Terhune'yi 5 Haziran'da Hafter milislerinden temizleyen Libya ordusu, kentteki bir hastanede 106 ceset bulmuş, 12 Haziran'da ise kent kırsalında 3 tespit etmişti. Libyalı yetkililerin açıkladıkları resmi verilere göre Terhune'de bulunan ceset saysı 154'e yükseldi.

TSK Libya’da: İşte Bordo Bereliler, SAT ve SAS’lardan ilk görüntü! Bu fotoğraf ne anlama geliyor? Coşkun Başbuğ A Haber’de yorumladı | Video TSK LİBYA’DA: İŞTE BORDO BERELİLER, SAT VE SAS’LARDAN İLK GÖRÜNTÜ! BU FOTOĞRAF NE ANLAMA GELİYOR? COŞKUN BAŞBUĞ A HABER’DE YORUMLADI | VİDEO

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA