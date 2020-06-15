15 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Libya'da o caddeye Kanuni Sultan Süleyman'ın adı verildi

Libya'da o caddeye Kanuni Sultan Süleyman'ın adı verildi

'da başkent Trablus'un doğusundaki Tacura kentinin en önemli caddesine "" adı verildi. Osmanlı ordusunun başında 'nın olduğunu kaydeden Başkanı Hüseyin bin Atıyye, kentte onun adına bir caminin de bulunduğunu kaydetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.06.2020 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020
ABONE OL
LİBYA’DAN 'OSMANLI' KARARI
Başkanı Hüseyin bin Atıyye sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, "Tacura kentinde Hamidiye bölgesindeki Deniz Feneri'nden başlayan İspanyol Adası adıyla bilinen bölgeye kadar uzanan caddeye Kanuni Sultan Süleyman'ın adının verilmesine karar verilmiştir." ifadesi yer aldı.
TSK Libya’da: İşte Bordo Bereliler, SAT ve SAS’lardan ilk görüntü! Bu fotoğraf ne anlama geliyor? Coşkun Başbuğ A Haber’de yorumladı | Video TSK LİBYA’DA: İŞTE BORDO BERELİLER, SAT VE SAS’LARDAN İLK GÖRÜNTÜ! BU FOTOĞRAF NE ANLAMA GELİYOR? COŞKUN BAŞBUĞ A HABER’DE YORUMLADI | VİDEO

İsimlendirmenin Tacura Belediyesi tarafından resmi kararla alındığını belirten Atıyye, sebebinin Trablus halkına yardım için 'ın göndermesinin ardından kentin 1551'de kurtarılması olduğunu açıkladı.

Atıyye, Kanuni Sultan Süleyman'ın gönderdiği ordunun Tacura kentinde konuşlanan İspanyol ordusuna karşı, kente Hamidiye bölgesinden girdikten sonra halkı örgütleyerek İspanyollara karşı savaştığını ve Trablus'u onların elinden aldıklarını hatırlattı.

Osmanlı ordusunun başında 'nın olduğunu kaydeden Atıyye, kentte onun adına bir caminin de bulunduğunu kaydetti.

Son dakika: Libya'da İsrail ve MOSSAD gerçeği! Türkiye neden orada? diyenlere okkalı cevaplar... SON DAKİKA: LİBYA'DA İSRAİL VE MOSSAD GERÇEĞİ! "TÜRKİYE NEDEN ORADA?" DİYENLERE OKKALI CEVAPLAR...
Son dakika: Libya'da İsrail ve MOSSAD gerçeği! Türkiye neden orada? diyenlere okkalı cevaplar...

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA