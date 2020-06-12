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Son dakika: Libya’daki Türk askerinden ilk görüntü! Hafter’in tuzakladığı patlayıcılar temizlendi

Son dakika haberine göre ’ne () bağlı unsurlar, ’da ilk kez görüntü verdi. Hafter’in tuzakladığı patlayıcılar böyle temizlendi...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
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LİBYA'DAKİ TÜRK ASKERLERİNDEN İLK GÖRÜNTÜ!

'ne () bağlı unsurlar, 'da ilk kez görüntü verdi. Askerler, 'e bağlı milislerin tuzakladığı el yapımı ve mayınların temizliğine başladı.

Bordo bereliler, SAT ve SAS timleri, Libya'da sivil halkın evlerine güvenli dönüşünü sağlamak için darbeci Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyindeki yerleşim bölgelerinden çekilirken tuzakladığı el yapımı patlayıcı ve mayınların temizliğine başladı.



Libya hükümeti, Hafter milislerinin çekildiği sivil yerleşim alanlarında tuzaklanan mayınların patlaması sonucu şu ana kadar 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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