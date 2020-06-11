Libya'da son durum ne? Darbeci Hafter hangi ülkeye kaçtı? Rusya ve ABD'nin tutumu ne? |Video

Türkiye'nin devreye girmesiyle Libya'da dengeler değişti. İddialara göre darbeci Halife'nın ülkeyi terk ettiği ve Mısır'a kaçtığı söyleniyor. Peki Rusya ve ABD'nin Libya ile ilgili görüşü ne yönde? ABD'nin Libya'da ateşkes sağlansın önerisi gerçekleşecek mi? Küresel 'Akdeniz Oyunu'nda kim kaybediyor, kim kazanıyor? Yaşanan son gelişmeleri Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar canlı yayında değerlendirdi.