Son dakika: Libya hükümeti: Hafter milisleri yarım milyon insanı...
Libya hükümeti, başkent Trablus'un güney semtlerinde yaşayan yaklaşık yarım milyon insanın, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin düzenlediği saldırılar nedeniyle evlerini bırakarak göç etmek zorunda kaldığını açıkladı.
Yerel Yönetimler Bakan Yardımcısı Abdulbari Şenbaro, yaptığı yazılı açıklamada, Trablus'un güneyindeki 125 bin evin Hafter milislerinin saldırılarında zarar gördüğünü duyurdu.
Saldırılar nedeniyle insanların evlerini bırakarak başkentin kuzey bölgelerine göç etmek zorunda kaldığını aktaran Şenbaro, "85 bin ailenin göç ettiği belirlendi. Libya'da ortalama bir ailenin 5 üyeden oluştuğu değerlendirildiğinde yaklaşık yarım milyon insanın göçe zorlandığı ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.
Şenbaro Trablus'un Ayn Zara, Ebu Selim, Aziziye, Sevani, Tacura ve Kasr bin Gaşir semtlerinin çatışma alanları olduğunu, başkentin merkezinin yanı sıra Suk Cuma, Endülüs ve Cenzur mahallelerine de roketlerin düştüğünü kaydetti.
Libya ordusunun 4 Haziran'da Trablus'un idari sınırlarından Hafter milislerini çıkararak kontrolü tamamen sağlamasının ardından, göçe zorlanan aileler başkentin güneyindeki evlerine dönmeye başlamıştı.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Yumurta büyüklüğünde yağdı
- ABD’de ölenlerin sayısı 115 bin 163'e çıktı
- Toplu mezar şoku! 12 yaşında elleri kelepçeli...
- Dünyayı ayağa kaldıran cinayette flaş gelişme!
- KKTC'den İngiltere'ye "askeri üs" tepkisi
- Kore'den ABD'ye tehdit! "Başkanlık seçimleri..."
- Trump’ın oğlundan tepki çeken fatura
- Korona testi pozitif çıkan iki kuaför 140 müşteriye temas etti!
- İran’da TV kanalları kapanmanın eşiğinde
- Çin'den Covid-19 aşısıyla ilgili umutlandıran açıklama
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- beIN Sports'tan son dakika açıklaması! 2020 Süper Lig maçları şifreli mi, şifresiz mi?
- Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 Süper Lig FB Kayserispor maçı şifreli mi, şifresiz mi?
- Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli 10.000 TL kredi sonuçları ne zaman açıklanır?
- Son dakika: Hac iptal mi oldu? 2020 bu sene hacca gidilecek mi? Diyanet'ten hac açıklaması!
- Son dakika: LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 LGS giriş belgesi ne zaman, nereden alınacak?
- İstanbul için son dakika sağanak uyarısı! 5 gün boyunca etkili olacak! 11 Haziran İstanbul hava durumu
- ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? 2020 sözlü sınav ne zaman?
- Halkbank bireysel temel ihtiyaç kredisi sonuçları sorgulama! 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: Süper Lig ertelendi mi? Bu hafta maç var mı? 2020 Süper Lig puan durumu ve maç programı
- Kıdem tazminatında son dakika gelişmesi! Yeni dönem başlıyor! İşte yeni formüller...
- Türkiye corona son durum: 11 Haziran koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü?
- Son dakika: Bekçilerin yetkileri nelerdir? 2020 Bekçilerin silah kullanma, üst arama, kimlik sorma yetkisi var mı?