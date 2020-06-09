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Başkan Erdoğan'dan muhalefete Libya tepkisi

Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslenen Başkan Erdoğan, içerideki ve dışarıdaki darbe destekçilerini hedef aldı. Muhalefete yüklenen Başkan , "Hem içerdeki hem dışarıdaki darbecileri, terör sevicileri hüsrana uğratmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE LİBYA TEPKİSİ

Başkan , koronavirüs süreci hakkındaki yeni gelişmeler ve gündem hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Darbeci Hafter'in aldığı destekleri vurgulayan Başkan Erdoğan, "Sağdan soldan toplanan lejyonerler ile 'da darbe girişimine kalkışanlar, kaçacak delik arıyor. Libya'ya kurulan uluslararası tuzak 'nin ve Libya hükümetinin dik duruşuyla bozulmuştur. Libyalı kardeşlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Askeri eğitimden hükümetin kuruluşuna kadar her konuda elimizdeki hizmetleri paylaşacağız. Darbecileri değil Libyalı kardeşlerimizden yanayız. Biz medeniyetlerin beşiği Akdeniz'de gerilim istemiyoruz. Libya'da kan görmek istemiyoruz. Libya'daki soruna askeri çözüm bulunamayacağını artık herkesin kabul etmesi gerekiyor. Türkiye'nin kimsenin ne toprağında ne kaynaklarında gözü vardır. Biz asırlara dayanan dostluğun devamının peşindeyiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan muhalefete Libya tepkisi BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE LİBYA TEPKİSİ

MUHALEFETE SERT TEPKİ

Türkiye'deki muhalefeti de hedef alan Erdoğan, "Libya meselesi Türk savunma gücü yanında ülkemizdeki muhalefetin çapını da göstermiştir. Muhalefetin milletimizin çıkarlarını korumak gibi bir durumu olmadığını bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Libya'nın özellikle Türkiye'nin Libya hükümeti ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasından dahi rahatsız olmuşlardır. 'de petrol arama faaliyetlerimize Rumlarla aynı tepkiyi vermişlerdir." dedi.

"'nin tanıdığı Libya hükümetine terörist iftirasını atacak kadar ileri gitmişlerdir." ifadeleriyle 'yi hedef alan Başkan Erdoğan, "Ülkemizin Libya'da çamura saplanması, başarısız olması için çok bekledirler. Türkiye ve Libya halkı olarak tarihi bir başarıya imza atarak hamdolsun bunların heveslerini bir kez daha kursaklarında bıraktık bırakacağız. Hem içerdeki hem dışarıdaki darbecileri, terör sevicileri hüsrana uğratmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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