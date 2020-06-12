Kuzey Kore'den ABD'ye suçlama: Gerginliği artırıyorsunuz!
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Son Gwon, ABD'yi gerginliği artırmakla suçlayarak ABD’nin askeri tehditleri için daha güvenilir bir güç oluşturacaklarını belirtti.
Kuzey Kore, ABD'yi gerginliği artırmakla suçlayarak ABD'nin askeri tehditleriyle yüzleşmek için güçler inşa edileceğini duyurdu. Kore Merkez Haber Ajansı'na (KCNA) konuşan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Son Gwon, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un arasındaki ilişkilerde herhangi bir gelişme yaşanmadığını söyledi. Ri, "Kuzey Kore'nin güvenli stratejik hedefi, ABD'nin uzun vadeli askeri tehditleriyle başa çıkmak için daha güvenilir bir güç oluşturmaktadır. Göze çarpan şey, Kuzey Kore-ABD ilişkilerinin iyileştirilmesi yönündeki umudun (iki yıl önce düzenlenen ikili görüşmelerden sonra oluşan pozitif hava) şimdi umutsuzluğa dönüşmüş olması. ABD başkanına bir daha asla; doğru geri dönüş almadan başka bir paket sunmayacağız" dedi.
Kuzey Kore yönetimi ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsünün Pyongyang'ın Güney Kore ile iletişimi kesme kararı hakkında yaptığı açıklama için "sarhoş gibi davranma" suçlaması getirdi.
Haziran 2018'de Kim ve Trump bir araya geldi. Bu görüşmede Trump, Güney Kore ile yapılan askeri tatbikatları dondurma ve ABD yaptırımlarının kaldırılması konusunda güvence verdi. Kim de karşılık olarak Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda söz verdi. Washington ile Pyongyang ilişkileri, Kim ile Trump'un Şubat 2019'da yaptığı için görüşmeden sonra kötüleşti. Toplantı, Kuzey Kore'nin nükleer silah programının sonlandırılması ya da BM'nin yaptırımları ile ilgili herhangi bir anlaşma yapılmadan sona erdi.
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