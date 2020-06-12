12 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: Rusya’da son 24 saatte 8 bin 987 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberine göre ’da son 24 saatte 8 bin 987 kişide daha (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 511 bin 423’e ulaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.06.2020
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RUSYA’DA KABUS SÜRÜYOR! SON 24 SAATTE...

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen 'da son 24 saatte 8 bin 987 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 511 bin 423'e yükseldi. Rusya , ülkede 183 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 6 bin 715'e ulaştığını açıkladı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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