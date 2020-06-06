Son dakika: Libya Ordusu "Zafer Yolları" harekatı! O bölgeler kurtarılacak

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti, (UMH) ülkeyi 42 yıl yönettikten sonra 2011 yılında Arap Baharı ayaklanmaları sonucu devrilen Muammer Kaddafi'nin memleketi Sirte ve Cufra kentine askeri operasyonun başlatıldığını duyurdu.

BAŞBAKAN SARRAC HALKI SELAMLADI

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından resmi olarak tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e karşı üst üste elde edilen başarının ardından Libya Başbakanı Fayiz Mustafa Sarrac uçağa binerek halkı selamladı. O anlar ise Sarrac'ın uçakta yer alan ekibi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'un tüm idari sınırlarının kontrol altına alınmasının ardından Terhune kenti merkezinin de Hafter milislerinden kurtarıldığını duyurdu.Terhune içerisine giren ve kontrolü sağlayan Libya Ordu birlikleri sevinç yaşadı. Libya Başbakanı Fayiz Mustafa Sarrac da uçağa binerek Libya semalarından halkı selamladı. O anlar ise Sarrac'ın uçakta yer alan ekibi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.





TERHUNE KENTİ ELE GEÇİRİLDİ

Libya ordusu, başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kenti ve buranın da güneydoğusundaki Beni Velid şehirlerini Hafter milislerinden arındırdı. Hafter milislerini tüm bu geniş alandan çıkartan Libya ordusu, yeni hedeflerinin milislerin işgalindeki Sirte şehri, Cufra ve güneydeki petrol sahaları olduğunu duyurmuştu.

TRABLUS HAVALİMANI ALINMIŞTI

Hafter milislerine karşı üst üste başarılar elde eden Libya ordusu, son günlerde önce başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havaalanı, ardından da tüm Trablus il sınırında kontrolü sağladı.

"PETROL SAHALARI YENİDEN AÇILACAK"

Libya Savunma Bakanlığı'na bağlı Petrol Tesisleri Muhafız Kurumu Yetkilisi Ali el-Zib, el-Ahrar televizyon kanalına yaptığı açıklamada, güneydeki Şerare ve el-Fil petrol sahalarının yakında yeniden açılacağını duyurdu.

"TÜRKİYE LİBYA'NIN YENİDEN KURULUŞUNDA SÖZ SAHİBİ OLACAK"

Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik, Libya'nın yeniden inşası ve kuruluşuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Milli bir programımız vardı, bunun için çalıştık ve Türkiye hükümetiyle gerçek bir stratejik ortaklık kurduk, bunda da başarılı olduk ve bu saldırganlığı geri püskürttük. Yakın zamanda tüm Libya toprakları, Libya hükümetinin kontrolü altına girecek. Türkiye stratejik ortaktır, alanda da bizim ortağımızdır ve öyle olmaya devam edecektir. Hatta kuruluş, kalkınma ve devlet kurumlarında devam edecektir." dedi.

SİRTE KENTİNİN ÖNEMİ NE?

Libya'nın başkenti Trablus'un 450 kilometre doğusunda yer alan Sirte'nin nüfusu 2012 yılı verilerine göre 79 bin olarak açıklandı. Farklı kentlerde yaşanan çatışmalar nedeniyle göç alan kentte nüfusun 100 bini aşmış olabileceği tahmin ediliyor. Akdeniz sahil kenti Sirte, kendisiyle aynı ismi taşıyan Sirte Körfezi'nde yer alıyor. Öte yandan, devrik lider Kaddafi, 17 Şubat devrimi esnasında Trablus'ta kontrolü kaybedince kendi memleketi olan Sirte'ye 1 Eylül 2011'de geri dönerek buraya sığındı. Kaddafi, 20 Ekim'de de yine bu şehirde öldürüldü. Haziran 2015'te DEAŞ'ın kontrolüne geçen kent, Aralık 2016'da kurtarıldı. Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac kentin DEAŞ mensuplarından temizlendiğini 18 Aralık 2016'da duyurdu.

CUFRA KENTİ STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Cufra, başkent Trablus'un 650 kilometre güneydoğusunda yer alıyor. Cufra, Hafter milislerinin işgalindeki stratejik Cufra Askeri Hava Üssü'ne ev sahipliği yapıyor. Hafter milislerinin, uluslarası destekçilerinin milislere gönderdiği askeri takviyelerin bu hava üssüne geldiği buradan da cephelere taşındığı biliniyor. Libya'nın coğrafi olarak tam ortasında yer alan bölge, Kaddafi döneminde Cufra vilayeti olarak isimlendirildi. Bir çöl kasabası olan Cufra, kaliteli ve kendine has aroması bulunan hurmaların yetiştirildiği bahçeleri ile biliniyor.