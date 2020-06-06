06 Haziran 2020, Cumartesi
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ABD'den Libya için ateşkes çağrısı

, Türkiye'nin yardımları ile darbeci Hafter ve destekçilerini dize getirmeyi başardı. Birçok Batılı ülkenin desteğini alan Hafter'in kontrolündeki yerler Libya ordusu tarafından geri alındı. , Libya'da yaşanan gelişmelerin ardından ateşkes çağrısında bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.06.2020 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020
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ABD'DEN LİBYA İÇİN ATEŞKES ÇAĞRISI

'nin Trablus Büyükelçiliğinden 'daki tüm taraflara "yeniden ateşkesin sağlanması ve Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde siyasi müzakerelere başlanılması" çağrısı yapıldı.

"MÜZAKEREYE DAVET EDİYORUZ"

ABD Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bütün tarafları Libya'daki tüm yabancı müdahaleleri reddetmeye, silah bırakmaya, yeniden ateşkese ve BM himayesinde siyasi müzakerelere başlamaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

İnsanların güvenliği ve mayınların temizlenmesi için ilgili yetkililerin yönlendirmelerine uyulması çağrısı yapılan açıklamada, evlerine dönmek isteyen masum sivillere yönelik bomba ve tuzaklanmış patlayıcı kullanılması kınandı.

TERHUNE'NİN DE KONTROLÜ SAĞLANDI

Libya ordusunun, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden temizlediği bölgelerde, sivilleri hedef alan çok sayıda tuzaklanmış mayın ve el yapımı patlayıcının döşendiği ortaya çıkmıştı.

Hafter milislerini dün başkent Trablus'un il sınırlarının tamamından çıkardıklarını duyuran Libya ordusu, bugün de başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune vilayetinde kontrolü sağladığını açıklamıştı.

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