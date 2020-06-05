Son dakika: Libya ordusu Terhune vilayetini Hafter'den geri aldı

SON DAKİKA HABERİ: Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, başkent Trablus'un 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kentini Hafter milislerinden temizleyerek kontrol altına aldı. UMH güçleri yaptığı açıklamada, Terhune kentini Hafter'e bağlı milislerden kurtardıklarını ve kentte kontrolü tamamen sağladıklarını duyurdu. Terhune'den kaçan milislerin Cufra Hava Üssü'ne gittiği bildirildi.



LİBYA ORDUSU HEDEFİ AÇIKLADI



Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü, "Terhune'nin ardından şimdiki hedefimiz Sirte, Cufra ve güneydeki petrol sahaları." dedi.





Terhune kenti, Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullanılıyordu. UMH güçleri, d��n Trablus'un güneyindeki geniş bir bölgeyi Hafter milislerinden arındırdıktan sonra Trablus'un idari sınırlarında kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.

LİBYA İÇİŞLERİ BAKANI BAŞAĞA: POLİS ELE GEÇİRİLEN BÖLGELERE KONUŞLANIYOR

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, polisin başkent Trablus'un güneyinde ele geçirilen sivil yaşam alanlarına konuşlanmaya başladığını söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Başağa, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden alınan bölgelerde gayrimenkulleri bulunanlara seslendi.





"Halka henüz evlerine dönememeleri çağrısında bulunuyoruz." diyen Başağa, İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin bu bölgelere konuşlanmaya başladığını ifade etti.

Başağa, Trablus'un güneyinden geçen hafta çekilen Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerinin Temenhint Askeri Üssü ve bazı petrol sahalarına doğru yerleştikleri ve buralara insansız hava araçları (İHA) için anten sistemleri yerleştirdiklerini ifade etti.





Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, dün öğlen saatlerinde yaptığı görüntülü paylaşımda, telsizden ordu birliklerine anons yaparak, "Trablus il idari sınırının tamamında kontrolü sağladıklarını" duyurmuştu.





Geçen çarşamba başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'ndan ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisleri çıkardıklarını duyuran Libya ordusu, dün sabah başkentin güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerinin tamamında kontrolü sağladığını, Kasr bin Gaşir ve Suk el-Hamis'i de milislerden aldıklarını açıklamıştı.



