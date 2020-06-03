Libya ordusu: Hafter 48 ceset bıraktı
Darbeci Hafter güçleri ile ülkelerini var gücüyle savunan Libya Ordusu arasında çetin mücadele sürüyor. Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin savaş meydanlarından kaçarken geride 48 ceset bıraktığını duyurdu.
Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, ordunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yayımlanan açıklamasında, Hafter milislerinin savaş meydanlarından kaçarken geride 48 ceset bıraktığını belirtti ancak detaylı bilgi vermedi.
Kununu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ihtimali göz önünde bulundurularak söz konusu cesetlerin toplanması sırasında koruyucu giysiler giyilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması talimatı verdiklerini ifade etti.
Kununu ayrıca orduya bağlı 307. Taburun, Trablus'un güneyindeki Vadi er-Rabi bölgesinde Hafter milislerine bağlı bir birliği topçu ateşiyle hedef aldığı bilgisini paylaştı.
Öte yandan Sirte ve El-Cufra'nın Güvenliğini Sağlama Operasyon Birimi Sözcüsü Tuğgeneral Abdulhadi Dirah, yaptığı açıklamada, Sirte'de Hafter saflarında savaşan 2 Rus paralı askerin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, 2'sinde de virüse rastlandığını belirtti.
Dirah, Sirte'deki tıbbi kaynakların, 2 paralı askerin virüs nedeniyle öldüğünü doğruladığını aktardı.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- George Floyd olayı sonrası ABD'de beklenen asıl tehlike açıklandı
- Fransa koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
- Irak'ta en yüksek vaka sayısına ulaşıldı
- İşte Doğu Akdeniz'deki yeni sınırlarımız
- Libya ordusu ve Hafter milisleri arasında çatışma çıktı
- Yunan Genelkurmay'dan Türkiye hakkında küstah açıklama
- Rusya'dan beklenmedik Kovid-19 tedavisi: Diğer hastalıkları da iyileştirecek
- ABD Hava İndirme Tümeni başkente konuşlandı
- Meclis Başkanı Pelosi'den Trump'a çağrı
- Rusya ve ABD arasında kritik görüşme
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK'tan tatilcilere özel sürprizler! 3 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?
- 2 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona son durum nedir?
- Son dakika: Kamuda çalışan hamileler ne zaman işe başlayacak? Hamileler için idari izin ne zaman bitecek?
- Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama: 2020 TOKİ Gaziantep Nizip kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
- Yurt dışı uçuşlar ne zaman, hangi ülkelere yapılacak? Almanya, Hollanda, İsveç dış hat uçuşları ne zaman?
- THY tarih verdi! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? 2020 dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Son dakika: Evde bakım yardımı rapor süresi uzatıldı mı? 2020 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- MSÜ tercih ekranı: 2020 MSÜ tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?
- 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ve gençler ne zaman, saat kaçta dışarı çıkacaklar?
- Son dakika: Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2020 otomobilde ÖTV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- TOKİ Malatya 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Malatya 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama