02 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: Libya hükümeti ve Hafter ateşkes görüşmesi yapacak

Son dakika haberleri... Destek Misyonu, Libya hükümeti ile 'in, görüşmelerine yeniden başlamayı kabul ettiklerini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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LİBYA HÜKÜMETİ VE HAFTER ATEŞKES GÖRÜŞMESİ YAPACAK

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