03 Haziran 2020, Çarşamba
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Libya’dan son dakika açıklaması: Mitiga Havaalanı’nı kurtarma operasyonu başladı

’nın Birleşmiş Milletler () nezdindeki meşru temsilcisi ’ne bağlı ordunun sözcüsü , ’nı kurtarma operasyonunun başladığını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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AJANSLAR SON DAKİKA GEÇTİ! OPERASYON BAŞLADI

'nın nezdindeki meşru temsilcisi 'ye bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında ilerleyişini sürdürüyor.

OPERASYON BAŞLATILDI

UMH ordusu sözcüsü , gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milislerin bulunduğu 'nı (Trablus Havaalanı) kurtarmak için operasyon başlatıldığını açıkladı.

BAŞKENTİN GÜNEYİNDE ASKERİ ARAÇLAR ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan UMH'ye bağlı birlikler, Trablus'un güneyinde ilerleyişi devam ediyor. yetkililerinden elde edilen göre; UMH ordusu Hafter'e bağlı milislere ait çok sayıda askeri aracı ele geçirdi.

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