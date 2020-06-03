Libya’dan son dakika açıklaması: Mitiga Havaalanı’nı kurtarma operasyonu başladı

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'ye bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında ilerleyişini sürdürüyor.

OPERASYON BAŞLATILDI

UMH ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin bulunduğu Mitiga Uluslararası Havaalanı'nı (Trablus Havaalanı) kurtarmak için operasyon başlatıldığını açıkladı.

BAŞKENTİN GÜNEYİNDE ASKERİ ARAÇLAR ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan UMH'ye bağlı birlikler, Trablus'un güneyinde ilerleyişi devam ediyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde edilen göre; UMH ordusu Hafter'e bağlı milislere ait çok sayıda askeri aracı ele geçirdi.