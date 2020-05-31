Son dakika: Libya Ordusu'na flaş talimat! "Ortadan kaldırın"
Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, isyancıların inlerine girerek onları ortadan kaldırma talimatı verdiklerini açıkladı. Öte yandan Kununu, çok net mesaj vererek "Libya toprakları, devlete baş kaldıranlar için mezar olacak" dedi.
Libya Ordu Sözcüsü Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, "Kahraman birliklerimize sabit ve hareket halindeki bütün hedefleri imha etme, isyancıların inlerine girerek onları ortadan kaldırma ve bunu yaparken düşmana merhamet etmeme talimatı verdik." ifadelerine yer verdi.
"Libya toprakları, devlete baş kaldıranlar için mezar olacak." ifadesini kullanan Kununu, devlete isyan etmeyi seçerek güvenlik ve istikrar için tehdit oluşturanların ortadan kaldırılacağını vurguladı.
TRABLUS HAVAALANI YOLUNDA ŞEHİTLER VERİLDİ
Öte yandan, yerel basında, başkent Trablus'un 27 kilometre güneyinde yer alan Trablus Uluslararası Havaalanı'nı kuşatan ordu birliklerinden şehit düşenler olduğu bildirildi.
Trablus merkezli February televizyon kanalı, havaalanı yolunda Zaviyeli komutan Hamdi Halili ve arkadaşlarının şehit olduğunu duyurdu.
Haberde şehit sayısı hakkında bilgi verilmedi.
Kanal, Halili'nin, havaalanına doğru ilerlerken aracın içinden kayda aldığı son video görüntüsünü de yayınladı. Halili görüntüde, "Allah'a tevekkül ettik, zafer ancak Allah katındandır, inşallah zafer kazanacağız." ifadelerini kullanıyor.
LİBYA HÜKÜMET GÜÇLERİ, TRABLUS'UN GÜNEYİNE DOĞRU İLERLİYOR
Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislere karşı son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı.
Hafter milislerini 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Hava Üssü'nden çıkaran Libya hükümetine bağlı askeri birlikler, batı bölgelerindeki farklı beldeleri de milislerden arındırmaya devam ediyor.
Ordu birlikleri, 22-24 Mayıs tarihleri arasında başkentin güneyinde aralarında Yermük, Hamza ve Tikbali askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırarak güneye doğru ilerledi.
2017 yılından bu yana Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri halife Hafter milislerinin kontrolündeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nı ele geçirmek için operasyon hazırlığı yapan Libya ordusu, havaalanı yolu ve etrafında askeri yığınak yapıyor.
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