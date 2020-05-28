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Son dakika: Libya ve Malta arasında önemli anlaşma

Son dakika haberine göre; ve hükümetleri ikili ilişkilerin ilerletilmesi ve düzensiz göçle mücadele alanında iş birliği mutabakat zaptı imzaladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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LİBYA VE MALTA ARASINDA ÖNEMLİ ANLAŞMA

ve hükümetleri ikili ilişkilerin ilerletilmesi ve düzensiz göçle mücadele alanında iş birliği mutabakat zaptı imzaladı.

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