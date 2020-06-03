03 Haziran 2020, Çarşamba
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George Floyd olayı sonrası ABD'de beklenen asıl tehlike açıklandı

Son dakika haberi... Kamu Sağlığı Dairesi Başkan Dr. Jerome Adams, Minneapolis’te öldürülen siyahi için ülke çapında başlayan gösterileri nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "patlamalar" beklediklerini söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.06.2020
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GEORGE FLOYD OLAYI SONRASI ABD'DE BEKLENEN ASIL TEHLİKE AÇIKLANDI

medyasına konuşan Adams, binlerce kişinin yer aldığı gösterilerinde, katılımcılar genelde maske kullansa da sosyal mesafenin korunamadığına dikkati çekti.

Adams, "İnsanların kendilerine ve topluma zarar verecek şekilde yaptıkları gösterilerin, halk sağlığı üzerindeki sonuçları konusunda endişeliyim." dedi. Salgının gelir düzeyi düşük siyahi azınlık kesimi daha fazla etkilediğini vurgulayan Adams, "Hastalığın yayılma şekline bakarak ileride salgında yeni artışlar ve 'potansiyel patlamalar' beklemek için her türlü neden var." diye konuştu.

Adams, protestolardan sonra siyahi toplumu "eski yerine koyabilmek", Kovid-19 salgınından ve ekonomik kapanmanın getirdiği zorluklardan kurtarabilmek için yapılacak çok iş olduğunu kaydetti.

Ülkedeki sağlık yetkilileri, binlerce kişinin sokaklara indiği gösteriler nedeniyle ülkede düşüşe geçen vaka sayısının, özellikle göstericilerin büyük çoğunluğunu oluşturan, toplumun gelir düzeyi düşük kesimlerinde yeniden patlak verebileceği uyarısında bulunmuştu.

OLAYLAR ÜLKE GENELİNE YAYILDI

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki , geçen hafta pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı. Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayı gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelindeki pek çok kente sıçramıştı. Floyd protestoları bir haftayı geride bırakırken başkent Washington ve dahil en az 40 kent, haftaya gece sokağa çıkma yasaklarıyla başladı.

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