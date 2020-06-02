Libya ordusu ve Hafter milisleri arasında çatışma çıktı
BM'nin Libya hükümeti ve Hafter'in ateşkes görüşmesi yapacağını açıklamasının ardından çatışmalar yeniden başladı. Hafter milisleri ve Libya ordusu başkent Trablus'un güneyinde çatışmaya girdi.
Libya ordusu ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler arasında, başkent Trablus'un güneyinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Libya hükümetine bağlı askeri yetkililerden alınan bilgiye göre, Hafter milisleri ile çatışmalar Trablus Uluslararası Havalimanı yakınlarında yoğunlaşmış durumda.
Havalimanının Trablus'un güneyindeki Kasr bin Gaşir bölgesine yakın olduğunu hatırlatan askeri yetkili, Hafter milislerinin iyice zayıfladığını ve yaşananların havaalanının ele geçirilmesinden önceki son çatışmalar olduğunu söyledi.
LİBYA ORDUSU HAVALİMANINA DOĞRU İLERLİYOR
Libya ordusu, Hafter'e bağlı milisler karşısında son dönemde pek çok başarıya imza attı.
Hafter milislerini 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümetine bağlı askeri birlikler, batı bölgelerindeki farklı beldeleri de milislerden temizlemeye devam ediyor.
Ordu birlikleri, 22-24 Mayıs'ta başkentin güneyinde aralarında Yermük, Hamza ve Tikbali askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırarak güneye doğru ilerledi.
Hafter'e bağlı milisler, 4 Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı başlatmış ve ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti. Bu süre zarfında pek çok yerleşim alanı hedef alınmış ve çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti. Hafter milisleri, 6 Nisan 2019'da başkentteki havalimanını işgal etmişti.
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